指高虹安拿柯文哲700萬 李貞秀致歉：情緒激動下混淆資訊

京華城案預計於26日宣判，民眾黨立委李貞秀昨日晚間直播時提到，先前去法院旁聽柯案開庭時，才知道光是新竹市長高虹安就拿了柯文哲700萬元。對此，李貞秀今日公開向高虹安致歉，稱自己因被打壓情緒激動，將過去多次聽審以及報導的資訊混淆了。

李貞秀表示，她身為民意代表，做錯的事情就要道歉。她要慎重跟高虹安再一次道歉，就是因為昨天情緒激動，以及這陣子一直遭受打壓，導致情緒失控時，把過去多次聽審，以及很多的報導的資訊混淆了，所以才會給出這麼一個數字。

李貞秀說，所以再一次向高虹安道歉，如果有機會遇到她，自己會再親自再跟她道歉一次，同時也造成大家的困擾。自己初衷是想要澄清，讓國人朋友知道，創黨主席柯文哲所有對黨的募款從來都是用於黨務，沒有一分錢進到他的口袋。這是自己在面對任何群體質疑時，都是這樣努力澄清的。但是因為資訊混淆錯誤造成高市長的困擾，自己要再一次道歉。

至於黨中央是否有關切？李貞秀表示，因為自己根本也不認識高虹安，跟她沒有私交，資訊真的是聽審、檢察官的指控，以及一些報章媒體的資訊，讓自己在情緒混亂的狀態下講到這個，而且好像還不是第一次，真的很抱歉。