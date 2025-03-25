柯文哲案2共犯不認罪 端木正、黃景茂下午開庭
台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金案，今下午2時30分起傳喚柯的共犯會計師端木正、柯的舊屬台北市都市發展局前局長黃景茂出庭；端木、黃否認犯行，受命法官將召開準備程序庭，表訂1小時左右結束。
檢方指控，端木正明知柯文哲政治獻金專戶申報內容未達平衡、收支方有疑義，卻擅自支出9項目登打「時樂公司」 、「尼奧公司」 、「木可公司」 、「佳聖公司」9筆不實交易，偵查中以100萬元交保。
檢方認為，端木正損害監察院查核，犯刑法行使業務上登載不實文書、準文書罪嫌，端木正執業會計師達 23 年，竟違背會計師專業操守、戕害政治獻金公眾監督機制，建請法院量處他有期徒刑1年。
黃景茂則被控與柯文哲共犯京華城容積圖利案，偵查中以500萬元交保，檢察官指控黃景茂涉犯貪汙主管監督事務圖利罪。
檢方起訴時認為，黃景茂為官位攀附柯文哲，違背都市計畫專業，違背法令圖予財團百億不法利益，經偵查程序猶未能思過悔改，犯後態度不佳，對黃具體求刑7年，併科罰金1000萬元，褫奪公權5年。
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