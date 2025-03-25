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柯文哲控不雅片威脅 北檢聲請勘驗硬碟

聯合報／ 記者蕭雅娟王聖藜林銘翰／台北報導
民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片
民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片

民眾黨前主席柯文哲日前開庭爆料，檢察官林俊言以他行動硬碟中有不雅影片威脅，台北地檢署昨天向台北地方法院聲請勘驗起訴前的二次偵訊光碟，及柯文哲行動硬碟中「woman」資料夾，要藉此證明檢察官並無柯所指控作為。

刑事訴訟法規定，訊問被告不得用強暴、脅迫、利誘、詐欺、疲勞訊問或其他不正之方法，換句話說，如果檢方利用不雅照不正訊問，隨身碟證據能力自受質疑。

民眾黨表示，台北地檢署刻意迴避柯文哲在法庭指控，林俊言企圖以「不雅影片」作為威逼要求做出認罪陳述；當事人已自清絕無不雅影片，檢方也沒有在資料中發現相關不雅影片，「重點只有一個，檢察官是否非法濫權訊問？」

柯文哲妻子陳佩琪也表達不滿，反問檢方勘驗光碟要幹嘛；檢察官跑去醫院是「視察」還是「訊問」？這個應該比較需要勘驗。

北檢指出，向法院提出勘驗偵訊光碟，時間點為京華城案起訴前二次偵訊柯文哲內容，及再勘驗柯文哲行動硬碟中「woman」資料夾，證實檢察官絕無恐嚇威脅；硬碟中所謂不雅電磁紀錄檔案，法院可斟酌是否勘驗及勘驗方式。

民眾黨說，媒體報導檢方違法不正訊問指控，台北地檢署未積極勘驗訊問光碟，反倒是要勘驗柯文哲資料夾內容，除了模糊焦點外，更顯得心虛至極。另北檢持續發布新聞稿說謊，護航林俊言多次到醫院不正訊問，應積極回應有無相關究責。

京華城 柯文哲

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