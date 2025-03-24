北檢聲請勘驗柯文哲行動硬碟 陳佩琪嗆去醫院視察或詢問才該驗

台北地方法院審理京華城容積弊案，台北市前市長柯文哲指控遭以「行動硬碟有不雅片」威脅認罪，台北地檢署今天遞狀聲請法院勘驗。柯文哲妻子陳佩琪對此表達不滿，反問檢方勘驗光碟要幹嘛，跑去醫院視察還是訊問，這個應該比較需要勘驗。

台北地檢署偵辦京華城案、民眾黨政治獻金案，台北地方法院上周召開準備程序庭，柯文哲當庭指控檢察官林俊言，曾經在訊問時以「行動硬碟有不雅影片」威脅認罪。針對柯文哲的相關指控，北檢今天遞狀聲請法院勘驗偵訊光碟與行動硬碟。

陳佩琪稍早在臉書發文表示，夫妻結婚35年以來，沒有保管過家裡任何一本存摺，更沒有拿過任何一張提款卡，自己也從不過問印章去處，「我跟他說若敢離婚，一無所有只能拿回內衣褲」，不過只是恐嚇對方罷了，兩人婚後沒有約定財產制，適用法定共同財產，除了婚前取得財產，婚後財產扣掉債務，如果離婚需要平分。

陳佩琪指出，柯文哲的婚後家裡財務，一切聽從妻子指揮管理，平日過著極簡生活，也不需要伸手要錢，只靠演講跟稿費過日子，過去在醫院訂素食便當，也是忙完才吃冷便當，就算夏天也不怕東西壞。

陳佩琪說，前些日子到台北看守所送餐，早期因為荷包蛋沒煎熟被退貨，還有一次買了車輪餅要送給丈夫，結果被告知流質食物不准送入，當下有些失望卻又無可奈何，直到上周在市場看到芝麻烤餅，想要送給丈夫沒想到又被退貨，理由是不准送甜食給收容人，「如同第一夫人對總統的關愛一般，也應該感謝人家才對。」

陳佩琪表示，總統夫人應該住在南門市場現址附近，「那是我長期上班的地方，雖然不會做無糖餅乾，但是會推廣兒童健康飲食，哪天邀她一起到市場採買逛逛」，同時也感謝許多關心柯文哲健康的支持者，無法見面更遑論提供診斷治療，無奈自己身為醫生但是無用武之地。