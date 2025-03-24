快訊

中市府人事調整！老將曾國鈞掌地政局 林鼎超接研考會

錯混漂白水？台南電鍍廠化學氣體外洩 10多人嗆傷、1無呼吸心跳

又是牠闖禍！高雄左營402戶停電6秒 台電：獼猴誤觸路燈變壓器

聽新聞
0:00 / 0:00

北檢聲請勘驗柯文哲行動硬碟 民眾黨：東拉西扯迷糊仗

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片
民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片

台北地方法院審理京華城容積弊案，台北市前市長柯文哲指控遭以「行動硬碟有不雅片」威脅認罪，台北地檢署今天遞狀聲請法院勘驗。對此，台灣民眾黨表示，柯文哲已經自清絕無不雅影片，檢方也說明並無發現相關影片，北檢應該誠實說明，而非東拉西扯打迷糊仗。

台北地檢署偵辦京華城案、民眾黨政治獻金案，台北地方法院上周召開準備程序庭，柯文哲當庭指控檢察官林俊言，曾經在訊問時以「行動硬碟有不雅影片」威脅認罪。針對柯文哲的相關指控，北檢今天遞狀聲請法院勘驗偵訊光碟與行動硬碟。

民眾黨透過文字聲明回應，此項未經官方公布的訊息是否為真，如果媒體報導為真，台北地檢署豈不是再一次坐實，透過媒體帶輿論風向，企圖混淆案情本質；如果媒體報導不實，也請北檢盡速出面澄清。

民眾黨表示，台北地檢署刻意迴避柯文哲在法庭指控，林俊言企圖以「不雅影片」作為威逼要求做出認罪陳述，然而當事人已經自清絕無不雅影片，檢方也沒有在資料中發現相關不雅影片，「重點只有一個，檢察官是否非法濫權訊問？」

民眾黨也說，如果真如媒體報導所言，針對違法不正訊問的指控，台北地檢署並未積極勘驗訊問光碟，反倒是要勘驗柯文哲的資料夾內容，除了模糊焦點之外，更是顯得心虛至極。

民眾黨指出，台北地檢署明知被告許芷瑜回台看牙醫，出國時間序也足證無心畏罪潛逃，為何持續謊稱其為京華城案關鍵人，繼續以此理由聲請羈押柯文哲，而北檢持續發布新聞稿說謊，護航林俊言多次到醫院不正訊問，也應該積極回應有無相關咎責。

民眾黨批評，台北地檢署面對外界質疑，此時此刻應該誠實說明，而非東拉西扯打迷糊仗，不僅挑戰人民智商，更重創司法公信力。

京華城 柯文哲

延伸閱讀

柯文哲控檢以不雅片威脅 北檢聲請勘驗光碟硬碟鎖定「woman」

法庭激勵支持者…柯文哲一審難逃10年刑期？郭正亮：圖利罪很難不成立

【重磅快評】 帶病戰清白 柯文哲考慮「保外就醫」？

陳佩琪心疼…柯文哲自曝血尿半夜痛醒 北所回應了

相關新聞

北檢聲請勘驗柯文哲行動硬碟 民眾黨：東拉西扯迷糊仗

台北地方法院審理京華城容積弊案，台北市前市長柯文哲指控遭以「行動硬碟有不雅片」威脅認罪，台北地檢署今天遞狀聲請法院勘驗。...

柯文哲控檢以不雅片威脅 北檢聲請勘驗光碟硬碟鎖定「woman」

民眾黨前主席柯文哲日前在法庭上爆料北檢林俊言檢察官唬他行動硬碟中有不雅影片，台北地檢署今天向台北地方法院聲請勘驗起訴前的...

法庭激勵支持者…柯文哲一審難逃10年刑期？郭正亮：圖利罪很難不成立

台灣民眾黨創辦人柯文哲日前因涉京華城案，被台北地檢署依貪污罪起訴，21日首次出庭時情緒激動，當庭怒斥檢方「不要臉」、「恨死檢察官」。對此，前立委郭正亮研判，柯文哲這件案子，即便收賄指控最終不成立，但「圖利」、「侵占政治獻金」與「偽造文書」等罪名若成立，加總後的刑期仍可能超過10年。他更坦言，「目前還看不到圖利罪不成立的可能性」。

【重磅快評】 帶病戰清白 柯文哲考慮「保外就醫」？

民眾黨前主席柯文哲遭羈押禁見，卻頻傳健康亮紅燈。柯文哲去年一度交保返家，柯妻陳佩琪曾形容，柯講話思緒不順暢，就像失智前兆...

陳佩琪心疼…柯文哲自曝血尿半夜痛醒 北所回應了

民眾黨前主席柯文哲因京華城及政治獻金案遭起訴、羈押，上周他在台北地方法院首度開庭時，自曝日前出現血尿常半夜痛醒，讓前往聽...

柯文哲政治獻金 李文娟、端木正不服「手機報到」監控8月抗告被駁回

李文娟、端木正因涉柯文哲政治獻金案，分別涉嫌公益侵占、行使業務登載不實文書等罪，遭台北地院裁定「以個案手機定期報到」科技...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。