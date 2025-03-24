北檢聲請勘驗柯文哲行動硬碟 民眾黨：東拉西扯迷糊仗

台北地方法院審理京華城容積弊案，台北市前市長柯文哲指控遭以「行動硬碟有不雅片」威脅認罪，台北地檢署今天遞狀聲請法院勘驗。對此，台灣民眾黨表示，柯文哲已經自清絕無不雅影片，檢方也說明並無發現相關影片，北檢應該誠實說明，而非東拉西扯打迷糊仗。

台北地檢署偵辦京華城案、民眾黨政治獻金案，台北地方法院上周召開準備程序庭，柯文哲當庭指控檢察官林俊言，曾經在訊問時以「行動硬碟有不雅影片」威脅認罪。針對柯文哲的相關指控，北檢今天遞狀聲請法院勘驗偵訊光碟與行動硬碟。

民眾黨透過文字聲明回應，此項未經官方公布的訊息是否為真，如果媒體報導為真，台北地檢署豈不是再一次坐實，透過媒體帶輿論風向，企圖混淆案情本質；如果媒體報導不實，也請北檢盡速出面澄清。

民眾黨表示，台北地檢署刻意迴避柯文哲在法庭指控，林俊言企圖以「不雅影片」作為威逼要求做出認罪陳述，然而當事人已經自清絕無不雅影片，檢方也沒有在資料中發現相關不雅影片，「重點只有一個，檢察官是否非法濫權訊問？」

民眾黨也說，如果真如媒體報導所言，針對違法不正訊問的指控，台北地檢署並未積極勘驗訊問光碟，反倒是要勘驗柯文哲的資料夾內容，除了模糊焦點之外，更是顯得心虛至極。

民眾黨指出，台北地檢署明知被告許芷瑜回台看牙醫，出國時間序也足證無心畏罪潛逃，為何持續謊稱其為京華城案關鍵人，繼續以此理由聲請羈押柯文哲，而北檢持續發布新聞稿說謊，護航林俊言多次到醫院不正訊問，也應該積極回應有無相關咎責。

民眾黨批評，台北地檢署面對外界質疑，此時此刻應該誠實說明，而非東拉西扯打迷糊仗，不僅挑戰人民智商，更重創司法公信力。