法庭激勵支持者…柯文哲一審難逃10年刑期？郭正亮：圖利罪很難不成立

台灣民眾黨創辦人柯文哲日前因涉京華城案，被台北地檢署依貪污罪起訴，21日首次出庭時情緒激動，當庭怒斥檢方「不要臉」、「恨死檢察官」。對此，前立委郭正亮研判，柯文哲這件案子，即便收賄指控最終不成立，但「圖利」、「侵占政治獻金」與「偽造文書」等罪名若成立，加總後的刑期仍可能超過10年。他更坦言，「目前還看不到圖利罪不成立的可能性」。

郭正亮昨（23日）在政論節目《麥玉潔辣晚報》中指出，目前司法程序中有許多值得討論之處，北檢違反偵查不公開，但要怎麼查？還有都已經起訴了，怎麼還可以抗告？這大概都是台灣特有的制度，很多國家都不行，起訴之後就交給地院，最終要不要羈押由地院決定，哪有什麼抗告制度？抗告是柯文哲的律師可以抗告，怎麼會是北檢？

郭正亮接著提到，一審若判處10年以上刑期，依法柯文哲將喪失參選資格，民眾黨不得不審慎面對這項可能。他分析，柯文哲雖然可能不構成收賄罪，因目前看不到明確的金流證據，但圖利罪仍具高度成立機會，尤其已有副市長彭振聲與前幕僚邵琇佩作證，指控力道不容小覷。此外，偽造與政治獻金問題雖刑責較輕，但仍是累加計算的部分。光是圖利罪就可能面臨7年刑期，不可輕忽。

郭正亮直言，柯文哲在庭上的表現雖能激勵支持者，但這只是「政治上的情緒操作」，若要真正面對官司，還是得回歸法律攻防，不能只是吵一吵就了事。