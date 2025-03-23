陳佩琪心疼…柯文哲自曝血尿半夜痛醒 北所回應了

民眾黨前主席柯文哲因京華城及政治獻金案遭起訴、羈押，上周他在台北地方法院首度開庭時，自曝日前出現血尿常半夜痛醒，讓前往聽庭妻子陳佩琪的心疼不已，陳昨天在個人臉書上公開表示擔憂。台北看守所回應，已協助柯向所內醫師看診，並按醫囑安排後續就診事宜。

北所表示，將持續注意柯文哲身體狀況，並提供所需的醫療照護。至於柯的具體病況和醫療情形，均屬個人隱私歉難說明。

台北地院20日就柯文哲涉案部分首度開庭，同時因柯押期即將於4月1日到期，開庭時也一併討論其延押事宜，柯則表示最近常常血尿，開庭前一天凌晨還曾被痛醒，讓全程坐在旁聽席聆聽的陳佩琪相當心疼。

為此，陳佩琪昨天上午特地在個人臉書發文，表達她對於丈夫病況的擔憂，PO文獲小草們廣大迴響，陳也親自回文再次感謝小草的關心，表示以前柯文哲太忙，自己都會幫忙過目柯文哲的台大體檢報告，但血尿及被痛醒自己先前並不知情，在目前見不到柯的禁見狀態下，只能拜託律師設法先行處理。