柯文哲政治獻金 李文娟、端木正不服「手機報到」監控8月抗告被駁回

李文娟、端木正因涉柯文哲政治獻金案，分別涉嫌公益侵占、行使業務登載不實文書等罪，遭台北地院裁定「以個案手機定期報到」科技設備監控8月，2人抗告，高等法院審理後認原裁定無違法也無違反比例原則，裁定駁回抗告。

台北地院原裁定指出，法院經訊問後認李文娟涉犯刑法公益侵占罪、商業會計法「明知為不實事項而填製會計憑證」罪，端木正涉犯刑法行使業務登載不實文書、準文書等罪，犯嫌重大。

參酌此案訴訟進行程度、所犯罪質，權衡國家刑事司法權有效行使、社會秩序及公共利益、2人居住及遷徙自由權受限制程度相對輕微且低度，並考量2人於短時間內均有非僅一次之出入境紀錄，端木正於2023年10月至11月出入境次數高達3次。

兼衡2人財產及所得狀況顯示，其等均有國外生活無虞能力，衡酌2人所涉犯罪情節與所犯罪名輕重、科技監控性質、功能及效果、對其等生活影響、尚無其他可達同樣效果且更為輕微的替代措施等情狀，就其目的與手段依比例原則權衡後，認對被告2人均有繼續科技監控必要，爰裁定2人自2025年2月15日起繼續接受「以個案手機定期報到」科技設備監控8月。

李文娟主張，自己無前科、所涉罪名刑度非重，偵查中除受限制出境、出海命令外，以提出150萬元重保，衡量所涉犯罪刑度不高，有獲致緩刑宣告的高度可能等，實無棄保潛逃必要，堪認具保、限制出境、出海等強制處分已足杜絕逃往境外的風險，無再施以科技監控必要，並指原裁定命續行科技設備監控缺乏必要性，而與比例原則有違，遂提起抗告，請求撤銷原裁定

端木正主張2023年10月至11月3次出入境皆為學術研討或商業會議，行程結束立即返國，所涉犯罪為3年以下徒刑罪責，非重罪，且有年邁母親需照顧，兩名子女均在台灣，過去30餘年均在台灣工作，偵查時已繳100萬元保金，已足為羈押替代處分，實無可能棄事業及家人不顧而潛逃至海外生活，指原裁定未加詳查，逕認有延長科技設備監控必要，應有違誤，請求撤銷原裁定。

高院指出，就整體客觀情事來看，原裁定的目的與手段間衡量，既與法律規定無違，也無明顯悖於比例原則或平等原則等情事，是原審關於羈押替代處分酌定職權的合法行使，即無違法可言。

2人雖均主張無繼續「以個案手機定期報到」科技設備監控必要云云。但依起訴書及卷內事證，可知李文娟涉嫌公益侵占政治獻金高達6234萬餘元，端木正為會計師，涉嫌明知柯文哲競選總部就政治獻金的申報有諸多登載錯誤、收支不平衡等情事，仍將不實事項填載於查核報告書、虛造支出登載於監察院線上申報系統，其等涉嫌犯罪情節均非輕微。

且2人均有相當的經濟能力能在海外生活，我國四面環海，也增偷渡出海潛逃危險，就我國司法實務經驗來看，縱命被告提出具保金、限制住居、及限制出境、出海，仍有發生在國內逃亡，甚至不顧國內事業、財產及親人而棄保潛逃出境，致案件無法續行或執行的情事。

又「以個案手機定期報到」的科技設備監控，命2人以手機拍照功能進行定期線上報到，使法官、檢察官能掌握行蹤，以取代親赴指定機關（如派出所）報到的不便，相較於「電子腳環」、「電子手環」需固定於身體部位，並隨時定位及回報，「個案手機」對於被告的自由權、隱私權生活干預程度可謂相當輕微，2人的人身自由被侵害程度甚低。