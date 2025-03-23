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柯文哲血尿陳佩琪冀望律師協助 北院：尚無接獲相關聲請

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導
陳佩琪昨天在臉書發文談柯文哲血尿一事。圖／取自陳佩琪臉書
陳佩琪昨天在臉書發文談柯文哲血尿一事。圖／取自陳佩琪臉書

台北地院日前開庭審理京華城及政治獻金案，台北市前市長柯文哲律師團指柯有血尿情況，柯妻陳佩琪昨在臉書貼文表示擔憂，稱只能拜託律師了解有何管道能處理，引起支持者聲援討論，對此北院表示，目前尚未接獲相關保外醫治聲請。

陳佩琪昨在臉書發文表示，記得之前有次柯對外說「佩琪說，要是離婚，我只有身上的內衣褲是我的，其他都是她的，所以不敢離婚啦！」她說，有時想想和先生結婚35年來，自己對柯文哲是不是太嚴苛了，這樣講的確很傷人，難怪柯在法庭上說佩琪家教甚嚴，她也該檢討才對。

陳佩琪還說，自己的悍妻形象不止於此，有次柯文哲吃完早餐，伸伸懶腰，一不小心鮪魚肚凸出來，她眼尾餘光飄過去，柯文哲立刻警覺老婆就快發飆了，立刻把凸肚縮回去，還低頭刻意把皮帶拉緊好掩飾一下。

陳佩琪表示，記得曾在影片還是新聞中看到賴清德總統的夫人會節制先生吃甜食，會做無糖餅乾給賴隨身攜帶，「夫妻之間會互相約束、彼此關心身體本是人之常情，那天在庭上聽聞律師說先生有血尿，還會晚上痛醒，讓我擔憂不已！」

「血尿和晚上會痛醒是我過去不知道的事。」陳佩琪說，過去會安排柯去台大體檢，報告最終會寄到家裡，因為柯太忙了，她會幫檢查數據，要是報告中有紅字，會安排柯隔段時間再去追蹤，她是很擔心，但不能見柯，只能拜託律師了解有什麼管道可先行處理，她也謝謝各界的關心。

該則貼文引起支持者聲援、討論，外界也好奇柯的律師團是否會替柯主張更積極的醫療作為，對此，記者今早致電柯的律師鄭深元，其手機撥通後不久轉入語音信箱；台北地院則表示，目前尚未接獲任何相關保外醫治聲請。

京華城 柯文哲 血尿 陳佩琪

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