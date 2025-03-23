黃國昌：柯文哲要民眾黨活過10年

民眾黨前主席柯文哲自去年下半年官司纏身，民眾黨支持度一度暴跌至僅剩個位數。民眾黨主席黃國昌透露，柯文哲曾經跟他討論政黨發展藍圖，認為民眾黨一定要想辦法活過十年，除了要穩固現有的支持者，也要爭取較年長者的認同。

黃國昌接受聯合報專訪，談及民眾黨永續發展，他不諱言是艱難課題，早在去年柯文哲被追殺之前，兩人就有多次討論，柯文哲從來沒有想過「一定要在他身上成功」，對於民眾黨的鋪排是在十年之後，首要目標就是想辦法活過十年，還要逐漸長大。

黃國昌透露，民眾黨持續做內部民調，四十歲以下支持度位居領先，四十至五十歲則開始落後，六十歲以上輸到脫褲子，「連百分之五都沒有」，因此現在除了要穩固現有的支持者，還要想辦法爭取較年長者的認同，「我們沒有資源、沒有管道，更沒有組織，真的非常難。」

黃國昌也說，在野黨永遠只能狗吠火車，儘管用十分的力道監督，卻往往只能推進一、二分，因此取得地方與中央執政很重要，這件事情需要慢慢累積堆疊。