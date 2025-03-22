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從不知柯文哲血尿、晚上痛醒 陳佩琪憂心曝解決辦法

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
陳佩琪今天在臉書發文談柯文哲血尿一事。圖／取自陳佩琪臉書
陳佩琪今天在臉書發文談柯文哲血尿一事。圖／取自陳佩琪臉書

台北地院審理京華城及政治獻金案日前開庭，首度提訊台北市前市長柯文哲，律師團主張具保停押，指出柯文哲最近常有血尿。妻子陳佩琪今表示，過去會安排柯去台大體檢，她會幫檢查數據，「但血尿和晚上會痛醒，是我過去不知道的事，很擔心」，只能拜託律師了解有何管道可以處理。

陳佩琪當天在庭上聽到柯文哲血尿，低頭扶著前排椅背，掩面啜泣。陳佩琪今天在臉書發文表示，記得之前有次柯對外說「佩琪說，要是離婚，我只有身上的內衣褲是我的，其他都是她的，所以不敢離婚啦！」她說，有時想想和先生結婚35年來，自己對柯文哲是不是太嚴苛了，這樣講的確很傷人，難怪柯在法庭上說佩琪家教甚嚴，她也該檢討才對。

陳佩琪還說，自己的悍妻形象不止於此，有次柯文哲吃完早餐，伸伸懶腰，一不小心鮪魚肚凸出來，她眼尾餘光飄過去，柯文哲立刻警覺老婆就快發飆了，立刻把凸肚縮回去，還低頭刻意把皮帶拉緊好掩飾一下。

陳佩琪表示，記得曾在影片還是新聞中看到賴清德總統的夫人會節制先生吃甜食，會做無糖餅乾給賴隨身攜帶，「夫妻之間會互相約束、彼此關心身體本是人之常情，那天在庭上聽聞律師說先生有血尿，還會晚上痛醒，讓我擔憂不已！」

「血尿和晚上會痛醒是我過去不知道的事。」陳佩琪說，過去會安排柯去台大體檢，報告最終會寄到家裡，因為柯太忙了，她會幫檢查數據，要是報告中有紅字，會安排柯隔段時間再去追蹤，她是很擔心，但不能見柯，只能拜託律師了解有什麼管道可先行處理，她也謝謝各界的關心。

京華城 柯文哲 血尿 陳佩琪

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