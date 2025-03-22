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羅智強：賴清德全面殲滅在野黨計畫 正在進行

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委羅智強今表示，他很早就聽聞，賴清德總統有「全面殲滅在野黨計畫」，此傳聞已是現在進行式。圖／聯合報資料照片
國民黨立委羅智強今表示，他很早就聽聞，賴清德總統有「全面殲滅在野黨計畫」，此傳聞已是現在進行式。圖／聯合報資料照片

昨日立法院會原訂處理「反廢死」、「反戒嚴」兩大公投案，因民進黨立委占領主席台，癱瘓議事而作罷。同時國民黨台南市黨部黨工因疑涉與死亡人口連署罷免綠委被裁押。國民黨立委羅智強今表示，他很早就聽聞，賴清德總統有「全面殲滅在野黨計畫」，此傳聞已是現在進行式。

羅智強說，「今天滅在野，明天滅民主，著手準戒嚴，全民上戰場。親愛的台灣人民，台灣正在走向危險的邊緣，民主正遭受最嚴重的威脅。」

羅智強表示，民進黨執政下檢察機關，搜索國民黨台南市黨部，劍指立委謝龍介。他很早就聽聞，賴總統有「全面殲滅在野黨計畫」，這個傳聞，已是現在進行式。

羅智強指出，他直接預言，接下來檢察官會開始搜索國民黨高雄市黨部、台北市黨部、新北市黨部，會開始找藉口約談國民黨正在面臨惡罷的立委。全面清洗、全面殲滅，「沒有宣布戒嚴的戒嚴」早就開始了。

羅智強提到，去年一整年，檢察機關啟動了「斬白龍」行動，成功殲滅了柯文哲、重創了民眾黨。今年一整年，檢察機關把血滴子瞄準國民黨，全面司法血洗在野黨。

羅智強呼籲，他想要請台灣人民思考一個問題。大家難道沒有察覺，在圖利、在官商勾結的明明是掌握權力、掌握資源的執政黨。但為什麼，檢察官、監察院卯起來辦的都是在野黨。

羅智強指出，超思案、高端案、達德案、光電案，涉弊金額高達數億、數十億乃至數百億的各種弊案。請問，檢察官辦了嗎？請問，監察院查了嗎？沒有，到現在為止，檢察官只有雷聲大、雨點小，做做樣子的辦了一個賴清德昔日黨內政敵鄭文燦。

羅智強稱，就如同檢察官以連署瑕疵為由，搜索國民黨台南市黨部。他想請問檢察官，今天的立法院長韓國瑜，也曾經被罷免，裡面出現了1300個死亡連署。檢察官辦了沒有？檢察官辦了沒有？檢察官辦了沒有？赤裸裸的選擇性辦案，這不是戒嚴，什麼是戒嚴？這不是獨裁？什麼是獨裁？

羅智強表示，「監督在野黨」竟成為台灣的民主鐵則，這是什麼樣的民主？當一個國家，在野黨都被消滅了，請問親愛的台灣人民，離獨裁還有多遠？對內，賴清德用司法血洗在野黨。對外，賴清德宣布是大陸是境外敵對勢力，同時祭出「威權17條」，準備在境內製造敵人，尋找清算的藉口。賴清德也已親自下令行文全國黨部的大罷免，加油添火。

羅智強強調，反戒嚴公投，就是救民主公投。反戒嚴公投，就是反獨裁公投。反戒嚴公投，就是反戰爭公投。反戒嚴公投，就是人民用行動告訴賴清德，台灣不當下一個烏克蘭。

羅智強強調，在野黨有責任，守護民主制衡，監督政府，防止濫權獨裁，但是台灣人民也必須站出來，守護台灣得來不易的民主，保護在野黨，不被執政黨消滅。

羅智強總結，他最喜歡的日本作家村上春樹曾說：「當雞蛋和高牆在一起時，不管雞蛋再錯，選擇站在雞蛋的這一邊。」難道，今天的台灣民主，是不管如同高牆的執政者，再凶、再貪、再惡罷，也要和執政者一起踩破所有在野的雞蛋？這不是民主，這是獨裁。

京華城 柯文哲 羅智強

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