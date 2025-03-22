北檢讓司法人士看不下去！游盈隆分析「震撼後果」：柯文哲豁出去了

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲被控貪污、侵占、背信等罪開庭，柯不但否認犯罪，還當庭表示「我恨死檢察官」，並稱京華城案是一齣抹黑大戲，大罵檢察官「不要臉」。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，柯文哲是豁出去了，北檢這半年來檢媒一體，讓司法界很多人看不下去。

游盈隆在廣播節目「千秋萬事」中表示，對柯文哲在開庭中的表現感到有些意外，看起來他是豁出去了，賭得很大。從一開始就不認罪，並對檢察官發起諸多反擊與批判。作為政治領袖，他在法庭上完全不接受指控，甚至將政治獻金問題視為帳目混亂，並認為這並不構成犯罪。

游盈隆指出，柯文哲的論述在某些方面契合社會大眾的看法，尤其是對「黨檢媒聯手」的指控。他認為柯文哲賭的就是自己的政治生命，並強調，面對貪污指控，柯文哲完全不接受這樣的認定，然而關鍵在於法官是否能夠聽得進去，未來的判決仍然充滿變數。

游盈隆表示，關於「黨檢媒迫害」，過去一年檢方對政黨重要人物的起訴與偵辦，看起來是不分黨派的。他坦言，檢調和媒體在柯文哲案件中的「檢媒聯手」確實顯而易見，但在「黨檢媒」這一點上，仍較難找到直接證據。他也直言，「北檢在這半年來的表現，的確有很多讓人詬病的地方，讓許多司法界人士看不下去」。

游盈隆分析，這次只是預備庭，尚未進入詳細的辯論，但從初步跡象來看，北檢似乎未提出充分的證據。對柯文哲而言，這算是個好消息。他要如何在一審中奮戰，仍然是變數，可能還需要三個月的時間。如果最終判決柯文哲無罪，對台灣政壇將會是一顆巨大的震撼彈，彷彿小彗星撞擊地球。然而，台灣的司法充滿不確定性，最終結果難以預測。