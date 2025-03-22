林俊言獲推薦模範公務員 民眾黨酸：迎合上意是北檢標準

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉貪汙等案，柯文哲日前在出庭時對公訴檢察官林俊言辦案手法提出批評，還說他「恨死檢察官」。民眾黨也酸，林俊言威逼恐嚇被告，革新北檢的主辦業務，北檢竟把違法濫權行為的檢察官推舉為「114年行政院模範公務人員」，這形同對外宣示逢迎拍馬、迎合上意才是北檢辦案標準。

民眾黨依「行政院表揚模範公務人員要點」中五點評選事蹟，來檢視林俊言到底符合優秀公務人員其中哪一項？

在「主辦業務提出革新措施，確具成效？」部分，民眾黨表示，刑事訴訟法規定，訊問被告，應全程連續錄音；必要時並應全程連續錄影。而林俊言訊問時三番兩次停止錄音錄影，威逼恐嚇被告，果然是完全革新了北檢的主辦業務。

在「察舉不法，維護國家安全？」部分，民眾黨說，京華城案被林俊言訊問的被告都認罪了，沒認罪的羈押7個月找不到證據，還要繼續關，不管有沒有不法，都變成不法。

「廉潔奉公，不為利誘勢劫？」要點，民眾黨說，面對第三大黨主席的被告，林俊言照樣想嗆就嗆，加上威脅恐嚇，還說握有對方不雅片，要是不認罪就要公布出來。

「搶救災害，奮不顧身？」事蹟，民眾黨酸，搶救誰的災害？這就不好說。

至於「其他特殊優良事蹟？」，民眾黨指林俊言闖醫院逼供，還說是視察。有罪推定，找不到證據還是繼續關。偵查全公開，放送鏡週刊進行人格毀滅。

民眾黨說，只可惜北檢推派的林俊言最後沒有上榜，檢審會最後投票決定由雲檢、彰檢、新北檢、橋檢、雄檢的5位人選來競爭今年度模範公務員。

民眾黨認為，北檢把違法濫權行為的檢察官推舉為「模範表現」，這形同對外宣示「逢迎拍馬」、「迎合上意」才是北檢辦案標準。就連密室審訊、威逼恐嚇等不正訊問，都可以靠發新聞稿，來幫忙圓謊、交差了事。北檢絲毫不把司法正義當一回事，嚴重打擊基層檢察官形象與士氣。

民眾黨表示，林俊言在承辦京華城案中，用不存在的不雅影片恐嚇當事人；不只威逼利誘，假視察真訊問，被揭穿後又說謊狡辯；問訊時錄音錄影全憑個人意志；辦案過程偵查全公開，帶風向洩漏偵辦內容，種種荒腔走板、充滿瑕疵的辦案程序，北檢卻極力護航，甚至變成模範公務員的名單，這已讓北檢變成司法體系的笑話。

民眾黨表示，北檢檢察長王俊力應該出面說明，究竟林俊言的違法濫權是否為「高層授意」？如此不擇手段追殺政敵，讓北檢名譽葬送，是破壞司法公正的罪魁禍首。