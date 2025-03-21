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遭爆給柯文哲議會調查小組資料 市議員陳宥丞：無涉司法偵辦

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
民眾黨北市議員陳宥丞。本報系資料照
民眾黨北市議員陳宥丞。本報系資料照

民眾黨前主席柯文哲涉貪、政治獻金案，北檢公布民眾黨北市議員陳宥丞於偵辦期間提供議會調查小組的資料給柯、將調查進度等內容傳到民眾黨黨公職群組等。陳宥丞今說，就不實導指控與主席請益及查核是義務，完全無涉司法偵辦內容。

陳宥丞今表示，身為台北市議會調查小組民眾黨代表成員，就調查內容及相關行政程序與黨公職討論理所當然，就不實導指控與主席請益及查核更是義務，與司法偵辦內容完全無涉。調查小組訪談記錄及資料為公開資訊，全世界都能調閱，以此理由認為柯文哲串供可能太過牽強。

台北地方法院審理柯案，北檢為強化柯文哲的確有勾串之虞，公布陳宥丞於全案偵辦期間，不斷供應給柯議會調查小組的資料，同時將調查進度、內容都丟到民眾黨黨公職群組中，還將與國民黨議員游淑慧、民進黨趙怡翔間的對話，全部提供給柯。

根據檢方卷證資料，該群組成員包括柯文哲、民眾黨市議員黃瀞瑩、陳宥丞、立委黃珊珊、秘書長周榆修、黨工余宛霖、郭威瑤及黨團主任陳智菡及柯的律師陸正義。

京華城 柯文哲

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