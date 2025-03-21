嘆檢辦柯文哲案重創司法 吳宗憲：百年信任摧毀只要數月

台北市前市長柯文哲涉京華城案，昨日開庭，柯控被檢察官以「不雅片」威脅。檢察官出身的國民黨立委吳宗憲今日表示，過去他訊問一定全程錄影音，他也批最近的案件重創司法，司法信任建立需百年，但摧毀只在數月。

柯文哲案昨日開庭，吳宗憲今被問及柯案，柯疑檢察官林俊言以「不雅片」威脅，他說這絕對不可能，他過去訊問被告一定全程錄音錄影，他從未定論新竹市長高虹安或柯有罪無罪，因他沒看過卷，也不在現場，不清楚檢察官有無恐嚇。

吳宗憲強調，北檢還是要告誡檢察官，在程序保障上，不能違反「刑事訴訟法」的規定，既然法律規定要全程錄音錄影，就要全程錄音錄影。法規規定視察是什麼樣的形式叫做視察，就不能假借視察的名義，煽動、誘導被告、同案被告或證人的證詞，如果這是真的，這是非常嚴重的事。

吳宗憲表示，最近幾個案子對我國司法徹底重傷，他很生氣，痛恨破壞我國司法的司法人員，甚至比政治上的造謠者更痛恨。政客習性如此，為政治上的紅利而做壞事。但是司法人員，當年離開司法官訓練所時，對國家的夢想是什麼，對司法正義的夢想是什麼，今天竟然帶頭，配合政客做事，對被告最基本的程序保障都忘記了。

吳宗憲表示，司法要取得人民的信任，可能需要百年的運作，但摧毀司法卻可以用幾個月就摧毀。他呼籲全國的司法人員，如果這麼愛政治的話，請辭職從政，不要披著檢察官、法官的外衣，再配合政客，對付不同陣營的人。當有一天，連法官、檢察官都在騙人說謊，國家還有未來嗎？

吳宗憲說，希望司法人員還是要秉持當年離開司法官訓練所的時候，對於這個國家的熱忱。「我們都很熱血過，我們都曾經是很熱血的司法人員，真的不能忘記當年的想法。」