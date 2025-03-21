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檢察官被爆不雅片要脅柯文哲 黃國昌：醜事被揭發竟抹黃

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲爆料遭要脅，點名北檢檢察官林俊言唬他隨身硬碟中有不雅影片。民眾黨立院黨團總召黃國昌（右四）表示，當檢察官幹的醜事被揭發後，竟無所不用其極。圖／報系資料照
民眾黨前主席柯文哲爆料遭要脅，點名北檢檢察官林俊言唬他隨身硬碟中有不雅影片。民眾黨立院黨團總召黃國昌（右四）表示，當檢察官幹的醜事被揭發後，竟無所不用其極。圖／報系資料照

台北地方法院昨審理京華城案，民眾黨前主席柯文哲爆料遭要脅，點名北檢檢察官林俊言唬他隨身硬碟中有不雅影片。民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，當檢察官幹的醜事被揭發後，竟無所不用其極，想透過私下對媒體放話來達到抹黃柯文哲的惡質手段。

黃國昌今受訪表示，從柯文哲主席被賴清德總統關押過去幾個月中，北檢對柯文哲是極盡抹黑、抹紅、抹黃，更讓人無法接受的是面對柯主席當庭提出如此嚴厲指控，蒞庭的公訴檢察官不敢正面回應，台北地檢署操作的方法，是找偵查當中的檢察官出來私下放話給媒體，「說那只是一些清涼照而已，我想請教檢察官，這就是你們的辦案手段？」

黃國昌批，「當你們幹的醜事被揭發後，竟然無所不用其極」，想透過私下對媒體放話，來進一步達到抹黃柯文哲這樣的惡質手段，這跟過去他們痛恨國民黨一黨專制時，操控檢調、用檢調來打擊政敵有何不同？

黃國昌指出，台灣司法在民進黨過去幾年主政下，不僅沒有達到所謂的司法改革，反而把司法糟蹋得體無完膚，這就是為什麼民眾黨一定要站在第一線捍衛台灣的司法正義，呼籲全體國人共同正視民進黨對於司法造成的嚴重傷害。

京華城 柯文哲

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