黃國昌開庭後直奔小草 解密「橘子」沒逃亡...批檢察官無恥、都在騙

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
黃國昌在庭後直奔台北地院100公尺外，對不畏低溫，仍駐守在意見表達區的支持者宣講。記者翁至成／攝影
黃國昌在庭後直奔台北地院100公尺外，對不畏低溫，仍駐守在意見表達區的支持者宣講。記者翁至成／攝影

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉貪汙、侵占、背信案，20日首度提訊柯出庭，柯媽媽和柯的妻子陳佩琪到場旁聽。柯文哲20日下午5點10分開庭，晚上11點6分，柯媽媽在陳佩琪和民眾黨立委林國成的攙扶下，微笑、揮手步出台北地院。

隨後，柯文哲的三大辯護律師團成員鄭深元、 蕭奕弘、陸正義也先後步出大門。有媒體詢問對案情樂觀嗎？鄭深元微笑回應「不管怎樣，我們都會堅持到底」。

庭後，民眾黨主席黃國昌未接受媒體採訪，反而直奔100公尺外、博愛路和愛國西路口，對不畏低溫，仍駐守在意見表達區的支持者宣講，黃國昌一到場，現場聚集更多人，在場近百名「小草」情緒激昂。

黃國昌宣講提及「橘子」潛逃一事緣故，痛批北檢檢察官根本在說謊，稱開庭後好不容易看到全部卷宗資料，發現台北地檢署承辦的檢察官，從頭到尾都在隱匿、欺騙。

黃說，北檢當初要聲押柯文哲的理由，是因為串供，說柯教唆、指示「橘子」許芷瑜出國，檢察官每次開延押庭時，可以厚顏無恥到，說卷裡面有很多證據，支持柯文哲教唆，結果事實的真相是，去年8月27日「橘子」從日本回台灣，是因為她8月28日要去看牙齒，她看完牙齒就回日本，「橘子」牙齒不好，回來台灣是去之前同一家診所看牙齒。

黃說，「橘子」回台這件事，檢察官問「橘子」的男友，是不是柯文哲叫「橘子」走的？結果她男友回，「橘子」回台灣根本沒有人知道，連「橘子」家人都不知道，檢察官不相信「橘子」男友回答的證詞，還去調就醫紀錄，結果8月28日真的是去看牙齒。

黃還說，柯文哲的辯護人在法庭上問了讓大家心情沈重的問題：「什麼時候，台北地檢署的檢察官變這個樣子？」檢察官去年9月就知道「橘子」回台沒人知道、是要看牙齒，結果可以隱匿這些資訊、證據，在柯文哲和辯護律師沒有機會看到卷證的情況下欺騙法院，說是柯文哲叫「橘子」走的。

當黃國昌講到北檢欺騙的時候，有民眾在底下喊「woo...偽證！X你娘」，零星民眾拍手叫好。

黃國昌話鋒一轉，稱「小草們」真的很乖，警察叫你們在這邊就待在這邊，痛批集會遊行法是惡法，過去蔡英文、賴清德也喊是惡法，但拿到權力以後開始腐化，忘記他們一開始的主張，嘲諷「台北地檢署、台北地院比較偉大，人民不可以在前面抗議，美國聯邦最高法院都可以，但沒關係，這些民進黨曾經承諾、跳票的事情，台灣民眾黨會幫忙完成」。

黃國昌最後大聲向群眾喊話，「我們會不會放棄？」、「我們也絕對不准阿伯放棄」、「不要讓阿伯放棄好不好」，在場近百名「小草」大聲附和、鼓掌。

柯文哲的辯護律師鄭深元（中）微笑回應「不管怎樣，我們都會堅持到底」。記者翁至成／攝影
柯文哲的辯護律師鄭深元（中）微笑回應「不管怎樣，我們都會堅持到底」。記者翁至成／攝影
黃國昌在庭後直奔台北地院100公尺外，對不畏低溫，仍駐守在意見表達區的支持者宣講。記者翁至成／攝影
黃國昌在庭後直奔台北地院100公尺外，對不畏低溫，仍駐守在意見表達區的支持者宣講。記者翁至成／攝影
黃國昌在庭後直奔台北地院100公尺外，對不畏低溫，仍駐守在意見表達區的支持者宣講。記者翁至成／攝影
黃國昌在庭後直奔台北地院100公尺外，對不畏低溫，仍駐守在意見表達區的支持者宣講。記者翁至成／攝影

京華城 柯文哲

延伸閱讀

相信柯文哲…黃國昌嗆北檢「刑訴怎麼學的」

柯文哲EXECL工作簿隨身硬碟有不雅片？原來是儲存正妹清涼照

600萬元政治獻金流去哪？ 柯文哲否認私用：不能嘲笑陳明文

黃國昌旁聽激辯！ 受訪停頓8秒坦言「蠻開心的」：熟悉的柯文哲回來了

相關新聞

柯文哲淚灑法庭 斥檢方不要臉

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲被控貪汙、侵占、背信等罪昨開庭，柯文哲不但否認犯罪，還當庭稱「我恨死檢察官」，說京華城...

黃國昌開庭後直奔小草 解密「橘子」沒逃亡...批檢察官無恥、都在騙

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉貪汙、侵占、背信案，20日首度提訊柯出庭，柯媽媽和柯的妻子陳佩琪到場旁聽。柯文哲20日下...

相信柯文哲…黃國昌嗆北檢「刑訴怎麼學的」

台北地方法院審理京華城及政治獻金案首度提訊北市前市長柯文哲出庭，民眾黨主席黃國昌等黨公職現身旁聽。黃國昌預告未來每一庭都...

政治獻金案 黃珊珊批監院「將依法提救濟」

民眾黨前主席柯文哲涉侵占政治獻金，監察院裁罰三七四萬元罰鍰並沒入五五七九萬餘元，民眾黨政治獻金善後小組召集人黃珊珊昨表示...

罹病求交保…沈慶京：被關會加速死亡

威京集團主席沈慶京被控行賄民眾黨前主席柯文哲，昨被提審到台北地院開庭，委任律師指檢方有押人取供嫌疑及白色恐怖既視感，請求...

堅稱沒貪汙…應曉薇：沈慶京給錢是為公益

台北市議員應曉薇被控向威京集團主席沈慶京索賄五二五○萬元以協助沈在容積率案施壓台北市政府官員遭羈押迄今，台北地院昨開庭，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。