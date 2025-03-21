黃國昌開庭後直奔小草 解密「橘子」沒逃亡...批檢察官無恥、都在騙

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉貪汙、侵占、背信案，20日首度提訊柯出庭，柯媽媽和柯的妻子陳佩琪到場旁聽。柯文哲20日下午5點10分開庭，晚上11點6分，柯媽媽在陳佩琪和民眾黨立委林國成的攙扶下，微笑、揮手步出台北地院。

隨後，柯文哲的三大辯護律師團成員鄭深元、 蕭奕弘、陸正義也先後步出大門。有媒體詢問對案情樂觀嗎？鄭深元微笑回應「不管怎樣，我們都會堅持到底」。

庭後，民眾黨主席黃國昌未接受媒體採訪，反而直奔100公尺外、博愛路和愛國西路口，對不畏低溫，仍駐守在意見表達區的支持者宣講，黃國昌一到場，現場聚集更多人，在場近百名「小草」情緒激昂。

黃國昌宣講提及「橘子」潛逃一事緣故，痛批北檢檢察官根本在說謊，稱開庭後好不容易看到全部卷宗資料，發現台北地檢署承辦的檢察官，從頭到尾都在隱匿、欺騙。

黃說，北檢當初要聲押柯文哲的理由，是因為串供，說柯教唆、指示「橘子」許芷瑜出國，檢察官每次開延押庭時，可以厚顏無恥到，說卷裡面有很多證據，支持柯文哲教唆，結果事實的真相是，去年8月27日「橘子」從日本回台灣，是因為她8月28日要去看牙齒，她看完牙齒就回日本，「橘子」牙齒不好，回來台灣是去之前同一家診所看牙齒。

黃說，「橘子」回台這件事，檢察官問「橘子」的男友，是不是柯文哲叫「橘子」走的？結果她男友回，「橘子」回台灣根本沒有人知道，連「橘子」家人都不知道，檢察官不相信「橘子」男友回答的證詞，還去調就醫紀錄，結果8月28日真的是去看牙齒。

黃還說，柯文哲的辯護人在法庭上問了讓大家心情沈重的問題：「什麼時候，台北地檢署的檢察官變這個樣子？」檢察官去年9月就知道「橘子」回台沒人知道、是要看牙齒，結果可以隱匿這些資訊、證據，在柯文哲和辯護律師沒有機會看到卷證的情況下欺騙法院，說是柯文哲叫「橘子」走的。

當黃國昌講到北檢欺騙的時候，有民眾在底下喊「woo...偽證！X你娘」，零星民眾拍手叫好。

黃國昌話鋒一轉，稱「小草們」真的很乖，警察叫你們在這邊就待在這邊，痛批集會遊行法是惡法，過去蔡英文、賴清德也喊是惡法，但拿到權力以後開始腐化，忘記他們一開始的主張，嘲諷「台北地檢署、台北地院比較偉大，人民不可以在前面抗議，美國聯邦最高法院都可以，但沒關係，這些民進黨曾經承諾、跳票的事情，台灣民眾黨會幫忙完成」。