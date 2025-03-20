強調對京華城容獎不知情 柯文哲控檢有罪推定

台北地方法院今審理民眾黨前主席柯文哲涉貪及政治獻金案，同時對柯延押與否聆聽檢辯意見。柯不解表示，自己對京華城案不知情，他當市長最錯愕的是，整個都委會程序都走完了，最後竟然違法？控訴北檢收押他時，幾乎沒有起訴書中的證據，檢方如此辦案是有罪推定。

公訴檢察官廖彥均指出，柯文哲剛上任時，曾諷刺美河市弊案，幾百億的利益，市長會不知道？如今遇到京華城卻說自己都不知情，就算原本不知情，在副市長林欽榮、彭振聲和都發局長林洲民提醒下，也應知道有違法疑慮。

此外，北市前都委會執行秘書邵琇佩供稱，自己明知京華城容積獎勵違法仍配合，是因為有人曾經因為不配合被降職，且公展有呈到市長。北市前副市長彭振聲也供稱，柯在京華城關鍵時刻親自交辦，感覺上就是排除一切障礙給予容獎。

柯文哲則以「長官要你準時上班，沒叫你超速、酒駕」為比喻，說明並不是要公務員做違法的事，如果是這樣，「整個中華民國的公務員有部分做錯，賴清德是不是都要負責？」

柯文哲認為，全案最大的問題是，北檢將他收押的當下，「起訴書的證據在哪？幾乎沒有」，若日後自己無罪，檢方下不了台，台灣的司法就會信用破產，檢方辦案根本是認定他有罪才開始蒐集資料，「這樣是有罪推定！」