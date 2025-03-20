柯文哲下令「橘子」逃亡應羈押？律師爆：她回台做這件事又飛日本

民眾黨前主席柯文哲涉貪案今開準備、羈押程序庭，台北地院下午提解柯審問，檢察官主張柯的隨行機要、已通緝的「橘子」許芷瑜於檢廉收網前倉促離境，柯有必要羈押，柯的辯護人則主張「橘子」是從日本返台看牙再返日，檢察官卻故意不說。

柯文哲下午4時許開庭，庭訊內容約是庭期的安排，並由法官漏夜調查柯4月1日押期屆滿是否還有繼續羈押禁見的必要，庭審至午夜前結束。

柯文哲的辯護人蕭奕弘說，在柯辦公室搜索查扣的碎紙條寫有「晶華→orange 出國」，檢方認柯在下令「橘子」逃亡，事實上，「橘子」8月底自日本返台柯不知情，柯寫紙條也不是要寫給誰看，撕碎紙條的目的也非滅證。

蕭奕弘說，「橘子」去年8月27日返台屬臨時性質，他今天上午律見時柯文哲在看診，凌晨柯驚醒發現有血尿，如待在看守所的環境，將影響健康；蕭說，柯會為清白奮戰，不過，無論是政治人物、市長、黨主席，其實在司法面前都是普通人，希望法官讓柯交保，不要因羈押消磨柯的意志力。

柯文哲另一名辯護律師鄭深元則爆料，「橘子」2024年8月28日回台灣是看牙齒，但檢方故意不說。

鄭深元說，「橘子」的男友林鼎鋒作證就證實看牙齒的事，人在日本回台距離近、機票也便宜，「橘子」8月27日回台8月29日再出境，再正常不過，因為醫生告訴她吃抗生素即可，檢察官9月27日早已調得「橘子」的就診紀錄，卻仍要指控她逃亡。

鄭深元表示，「橘子」有一次與柯文哲吵架，柯5月份放她長假，「橘子」7月就出國，卷證裡有「橘子」與林鼎鋒的監視器蒐證照，「照片看起來有很慌張嗎？」鄭進一步質疑說，機場的蒐證照片應該只有檢方、移民署有，「但為何鏡週刊也有？」

鄭深元說，檢察官調資料已得知「橘子」是回台灣看牙齒，卻一直以「橘子」不歸用來做為聲押柯文哲的理由，「台北地檢署怎麼會變這樣？」

鄭深元還表示，檢方指控2022年10月19日到11月1日是沈慶京行賄柯的時間，依「橘子」雲端行事曆上，她這段時間根本沒有紀錄 ，法院確實沒有再延押柯的理由。