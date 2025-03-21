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政治獻金案 黃珊珊批監院「將依法提救濟」

聯合報／ 記者林銘翰翁至成蔡晉宇張曼蘋游明煌／連線報導
立委黃珊珊昨在立法院受訪時表示，監察院是政治獻金的主管機關，可以依法審視政治獻金有無核實申報，但是不應該把所有「非政治獻金」視同政治獻金，監察院如此擴權裁罰，不僅無視相關法規，更是侵害人民權益。記者邱德祥／攝影
立委黃珊珊昨在立法院受訪時表示，監察院是政治獻金的主管機關，可以依法審視政治獻金有無核實申報，但是不應該把所有「非政治獻金」視同政治獻金，監察院如此擴權裁罰，不僅無視相關法規，更是侵害人民權益。記者邱德祥／攝影

民眾黨前主席柯文哲涉侵占政治獻金監察院裁罰三七四萬元罰鍰並沒入五五七九萬餘元，民眾黨政治獻金善後小組召集人黃珊珊昨表示，政治獻金本應如實申報，有錯漏就補正，但「監察院顯然沒有要讓我們補報，民眾黨會依法提出救濟。」

黃珊珊表示，監察院可依法審視政治獻金有無核實申報，但不該把所有「非政治獻金」視同政治獻金，監察院如此擴權裁罰，無視相關法規、侵害人民權益。

黃珊珊說，會計師錯報、漏報進而虛報，司法偵查證明柯文哲是受害者，漏報與錯報金額均有相關金流，全數用於二○二四年總統大選，儘管多次向監察院申請補正，但至今未獲同意。

黃珊珊批評，監察院明知柯文哲與相關當事人遭羈押禁見，所有憑證正本也都遭到法院扣押，根本無法如期查對帳目，仍然選擇延誤補正開罰、透過新聞稿撇清責任，搶先羅織莫須有罪名以迎合上意真可謂用心良苦。

她強調，柯文哲演唱會與木可公司販售小物所得均屬正當商業行為，監察院裁處沒入於法不合；是否要以相同標準徹查「賴桑小舖」、「小英商號」？不查就是雙標。

監院人士說，監察院廉政委員會固定每月第三周的周三開會，與法院何時開庭毫無關係。

京華城 政治獻金 柯文哲 監察院 黃珊珊

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