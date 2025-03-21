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相信柯文哲…黃國昌嗆北檢「刑訴怎麼學的」

聯合報／ 記者林銘翰翁至成／台北報導
民眾黨主席黃國昌（圖）強調清廉跟公開透明是民眾黨價值，自己仍相信柯文哲的清廉。記者翁至成／攝影
民眾黨主席黃國昌（圖）強調清廉跟公開透明是民眾黨價值，自己仍相信柯文哲的清廉。記者翁至成／攝影

台北地方法院審理京華城政治獻金案首度提訊北市前市長柯文哲出庭，民眾黨主席黃國昌等黨公職現身旁聽。黃國昌預告未來每一庭都會到場，強調清廉跟公開透明是民眾黨價值，自己仍相信柯文哲的清廉，「我沒看到他拿錢放進自己口袋，否則以我的個性跟標準是不會容忍的。」

黃國昌坦言，檢調單位去年搜索中央黨部，對他個人造成很大震撼。他說，民眾黨在京華城案沒有角色，執政黨搜索主要在野黨更讓人震驚。

黃國昌批，看完起訴書後非常驚訝，不僅充滿臆測，更多個人主觀評價，「比較像政治攻擊文書」，犯罪要件幾乎沒有證據支撐，無法接受執政者利用媒體、檢調追殺政治對手。

「今天柯文哲可以被這樣對待，明天任何人都可能被這樣對待。」黃國昌表示，台灣曾走過國民黨威權統治時期，大家都以為已經民主化並走向法治道路，沒想到再度發生這樣的事，儘管站出來講話可能被質疑偏袒自家人，但民眾黨始終在捍衛台灣的司法程序。

「完全沒有收賄的證據…」黃國昌昨在開庭前受訪說，沈慶京被檢察官非法偵訊，要求要咬柯文哲，「我想請教台北地檢署，你們是怎麼學刑事訴訟法，是教你要先聊天不做筆錄，聊天期間威脅利誘？哪門子正當法律程序？」

京華城 京華城案 刑事訴訟 政治獻金 柯文哲 沈慶京 黃國昌

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