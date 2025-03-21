堅稱沒貪汙…應曉薇：沈慶京給錢是為公益

台北市議員應曉薇被控向威京集團主席沈慶京索賄五二五○萬元以協助沈在容積率案施壓台北市政府官員遭羈押迄今，台北地院昨開庭，她否認貪汙，表示沈給的錢是公益用途，但檢察官反駁華夏等協會二○二○年至二○二二年間均無運作，相關帳戶也沒從事公益活動，建請法院繼續羈押。

檢方指控應曉薇為了京華城案施壓都委會執行秘書劉秀玲等六人稱「人家好好的開發案，幹嘛寫這些東西讓人家重新來過？」她說，劉秀玲長什麼樣子她都不知道，她沒責罵劉秀玲，她拿錢還貸款或給男友王尊侃確有其他金錢來源，會整理後再庭呈。她強調，都委會會議不是每次都是實體會議，有些是線上相關會議只出席一、兩次，每次停留不到十分鐘，不會違法也不會違規。

應曉薇拜託檢察官拿出女人同理心，想親自回去照顧母親。律師稱，應曉薇沒逃亡可能性，家裡有近百歲臥床母親，雖二名女兒在倫敦念書，但畢業後也預計回台工作，應曉薇沒有國外居留權，不可能長期待海外。

律師還說，應曉薇沒有指示提領五個協會的款項，且檢方已查明金流。

李文宗全盤否認犯罪

另外，被控收賄及公益背信侵占的柯文哲前市長辦公室主任李文宗昨也列舉九大點逐一反駁檢方的指控，全盤否認犯罪。對檢方以柯文哲私人帳房「橘子」許芷瑜仍未到案作為其延押理由之一，律師稱共犯並非李文宗，若說兩人會串供，「顯與起訴不符」。