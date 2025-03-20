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柯文哲EXECL工作簿隨身硬碟有不雅片？原來是儲存正妹清涼照

柯文哲EXECL工作簿隨身硬碟有不雅片？原來是儲存正妹清涼照

聯合報／ 記者蕭雅娟王聖藜林孟潔蔣永佑王宏舜／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片
民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片

台北地方法院審理京華城案，柯文哲爆料遭檢察官霸凌，點名北檢林俊言檢察官唬他隨身硬碟中有不雅影片。據了解，硬碟中的不雅片其實是指正妹的「清涼照片」，與案件無關，當時檢察官提問用意是為了確保隱私，詢問柯未來法院審理時，內容是否區隔注記，卻被誤解以為是威脅。

據了解，檢察官當時查扣重要證據「EXECL檔案工作簿」，就存放在柯文哲住家房間內的隨身硬碟，該硬碟中除了有柯文哲北市府時期、民眾黨外，還有與案件無關擔任台大醫師資料，及成長歷程生活照片等各種資料，其中包含類似通訊軟體間流傳的穿著正妹清涼照片等。

2024年11月底北檢偵辦京華城案進入尾聲，檢察官為了保護柯文哲的隱私，提訊柯文哲時特別提問案件偵結卷證移送法院時，是否要將硬碟中無關案件的內容區隔註記，以免眾多律師閱卷時發現清涼照片。

柯文哲被提訊時聽聞檢察官提問，疑誤解檢察官拿不雅片當籌碼威脅，檢方最後則沒有對硬碟內容區隔註記。柯文哲今當庭表示，檢察官林俊言曾說他的隨身碟內有不雅影片，會交給法院，他乍聽下差一點被唬住，好在自家家教甚嚴。

北檢指出，有關柯姓被告之抗辯，公訴檢察官會在法庭上以具體卷證駁斥不實指控，相關訊問過程，均有錄音錄影，且有辯護人在場，可供檢驗。

京華城 柯文哲

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