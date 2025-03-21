罹病求交保…沈慶京：被關會加速死亡

威京集團主席沈慶京被控行賄民眾黨前主席柯文哲，昨被提審到台北地院開庭，委任律師指檢方有押人取供嫌疑及白色恐怖既視感，請求無保釋放；檢方則反控律師利用輿論影響審判、抹黑，以沈的家人在國外、全案尚未交叉結論等理由建請續押。檢辯激烈攻防，法院裁定沈慶京還押台北看守所。

北院昨進行圖利京華城容積獎勵及行收賄案準備程序。沈慶京的律師表示，檢察官去年十月十一日通知要就地訊問沈慶京，先說要「聊一聊」，便在沒錄音、錄影狀況下表示已查了柯文哲ＵＳＢ內容，「你不要替他掩護，不說的話沒辦法交保，公司也會有問題。」同年十月十四日，檢察官以「視察」名義再度要求沈認罪，十月十八日開庭前又要求認罪，「檢察官誘導脅迫不成功不代表沒這件事」，請求法官參考。

律師說，檢察官控訴沈慶京五項犯罪事實都是建立在想像力上，羈押目的不正當，且與沈同間戒護病房的病友也稱檢察官十月十二日也去找沈，告知不配合會影響保外就醫機會，「檢察官有押人取供的嫌疑，更有白色恐怖的既視感」，沈快八十歲了，身體不舒服，因不願意「賣友求榮」遭羈押，請求無保釋放。

檢察官強調依法「視察」沈慶京羈押處所，沈反映律師未告知減刑規定，檢察官才依法告知，並無威逼利誘，更無律師所指「檢察官衝病房訊問沈慶京」一事。另外，當天沈委任的三名律師均在場，也在筆錄上簽名，為何沒抗議遭威逼利誘？律師是刻意模糊圖利、行賄焦點，利用輿論施壓看守所及公務員，與沈慶京於京華城案中對付北市府公務員的手法如出一轍。

檢方指控沈慶京透過七個人頭戶行賄柯文哲二一○萬元，另透過秘書提領一五○○萬元行賄。沈慶京說，去年四月登報指北市前副市長林欽榮在容積率上霸凌，他就被控行賄柯文哲；捐款給民眾黨是事實，但不是行賄，也從未和柯談過對價，「我以行賄為恥辱，創業以來從不行賄官員」。

沈慶京說，羈押期間健康惡化，過年期間還排出方糖大的血塊，關在監獄會加速死亡。

另外，台北地檢署以「視察」來反駁到醫院「密室審訊」的指控，但根據相關公文，北檢曾發文部北醫院「本署檢察官得否到院訊問？」獲回覆「建議近距離於本院進行訊問為宜」。北檢另發文給台北看守所「請貴所代為安排偵訊場地」，載明「本署訂於一一三年十月十一日下午十六時於衛生福利部台北醫院訊問在押被告沈慶京」。