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柯文哲淚灑法庭 斥檢方不要臉

聯合報／ 記者王聖藜林孟潔蔣永佑王宏舜／台北報導

京華城案昨開庭，台北市前市長柯文哲在庭上提起過世父親，忍不住落淚。記者杜建重／攝影
京華城案昨開庭，台北市前市長柯文哲在庭上提起過世父親，忍不住落淚。記者杜建重／攝影
台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲被控貪汙、侵占、背信等罪昨開庭，柯文哲不但否認犯罪，還當庭稱「我恨死檢察官」，說京華城案是檢方配合鏡新聞的一齣抹黑大戲，大罵檢察官「不要臉」，他還說「即使死在看守所也不會逃亡」。

全案源於京華城容積獎勵案，目前仍四人在押。法院昨天上午九時卅分起依序是提審威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇、前柯辦主任李文宗出庭陳述意見，柯文哲最後「登場」；四人都否認犯罪，訊後還押台北看守所，是否繼續羈押二個月，近日評議後裁定。

沒裁示京華城案方向

柯文哲昨到庭解開手銬時，先朝旁聽席的母親何瑞英、妻子陳佩琪微笑；法官詢問有無意見時大喊「有」。柯起身以預備好的手稿陳述，還脫稿攻擊檢察官，「最遺憾的是父親病危，身為長子卻無法親自照顧，這是一輩子的痛」說著說著哭了起來，「怎麼樣原諒你們（檢察官）」？旁聽的何瑞英與陳佩琪也忍不住淚灑法庭。

柯文哲說，京華城案炒作至今近一年，他被收押七個月，第一次完整公開說明案情，收押期間被抹黑、抹紅及抹黃，但他內心很坦蕩。他批評賴清德總統，上任後希望社會和諧，立法院卻吵吵鬧鬧，司法單位不斷蒐集資訊，破壞民主政治基礎。

柯文哲表示，他參加過三次京華城案的「便當會」、簽過四份公文，案子是無數個陳情案中的一個，他沒裁示方向；他以常識治理市政，「哪有市長什麼都懂的」，且京華城案兩份公文決行沒有矛盾，檢方指他「奉交下」介入，「檢察官請不要幻想」，完全有罪推定，「我是要選總統的人，一個中國聯合公報還有興趣，怎會去看京華城的案子」？

被林俊言檢察官霸凌

柯文哲說，前副市長彭振聲、都委會前執秘邵琇珮都在檢察官林俊言訊問下認罪，但他要問「林俊言在台北看守所偵訊彭時有兩小時在幹嘛？」他自稱被檢察官霸凌，林俊言曾說他的隨身碟內有不雅影片、會交給法院，他乍聽下差點被唬住，好在家教甚嚴，批林俊言一定要羅織人入罪。

柯文哲大罵檢察官「不要臉、你們真是不要臉。」他從醫卅年，一直在救人，無法想像怎麼會有人把「害人」當工作，非要置他於死地不可？他更點名北檢濫殺無辜，並說李文宗是最無辜的，嗆公訴檢察官「你們最好不要蹚渾水」。

看報才知政治獻金

針對政治獻金二一○萬元一事，柯文哲表示是在獄中看報才得知；談到一五○○萬元，他說怎可能在動土典禮上交付？檢察官可能覺得不合理又改成是在市長室交付，但市府人很多，最後稱是在某時地，「某時地」應改成「莫須有」，檢察官查不到犯罪卻想把他關到死、在監獄內把他弄死，「我對檢察官恨死了」。

針對柯文哲有關不雅照的爆料，北檢反駁稱是不實指控，訊問過程均有錄音錄影。

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