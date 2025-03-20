京華城案開庭 民眾黨批北檢替檢察官圓謊

民眾黨今天指出，前黨主席柯文哲經歷檢察體系濫權，隨著北院審理京華城案，真相逐漸攤在陽光下，證實民眾黨指控的押人取供是事實，北檢配合發新聞稿替檢察官林俊言圓謊，已成共犯結構，破壞司法威信。

台北地方法院審理京華城案今天首度提訊在押的柯文哲。柯文哲強調，「我沒有圖利、貪污、公益侵占」，而檢察官林俊言曾於訊問時，以他的隨身硬碟有不雅片威脅他認罪。

民眾黨晚間透過新聞稿指出，北檢一再否認不當訊問，然而柯文哲辯護律師提出林俊言發函給台北看守所的公文，內容明確寫下「本署訂於113年10月11日下午16：00於衛福部台北醫院訊問再押被告沈慶京」，既然一開始就決定要訊問，卻「聊天」到最後幾分鐘才開始錄音錄影，違反正當法律程序，坐實假視察真訊問的違法行為。

民眾黨指出，北檢在今年3月12日新聞稿中表示「檢察官與書記官於10月11日下午前往醫院實施視察，並非對沈姓被告進行偵訊」，但「於視察結束前，沈姓被告要求檢察官記錄其對案件之意見，故檢察官於3位辯護人均在場時，全程錄音錄影進行訊問」。結果只有短短幾分鐘錄音，筆錄寫「當事人保持緘默」，邏輯不通。

民眾黨指出，北檢在3月12日的新聞稿強調是「視察」，去年10月新聞稿中卻寫「訊問」，已經出現破綻；事後更發現，早在去年10月11日檢察官函文給衛福部台北醫院就提到「本署檢察官得否到院訊問？」然而北檢新聞稿持續辯解，直到今天柯文哲辯護律師揭露，林俊言在去年10月11日也有通知台北看守所，要去訊問沈慶京，這些謊言被戳破。

民眾黨質疑，偵訊過程有重大瑕疵，是北檢羅織罪名，淪為政治黑手的鐵證，為何林俊言訊問時，都會出現這些荒腔走板的行為，是誰授意檢察官為達目的不擇手段，將司法變成追殺政敵的工具。

民眾黨強調，盼藉由法院審理讓民眾知道柯文哲遭受的司法不公，民眾黨將繼續維護司法公正，這不只是為柯文哲一個人，更是為台灣的司法程序，不被少數人的違法濫權，影響維繫正義的公正性。