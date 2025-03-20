北檢出招防柯文哲交保 柯：最希望他逃亡的就是民進黨

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉貪及政治獻金案，今一併討論柯是否延押，為強化柯文哲的確有勾串之虞，台北地檢署公布了民眾黨北市議員陳宥丞在全案偵辦期間，不斷供應給柯議會調查小組的資料，同時將調查進度、內容都丟到民眾黨黨公職群組中，甚至還將與國民黨議員游淑慧、民進黨趙怡翔間的對話，全部提供給柯，並討論前立委高虹安宣判相關政治攻防。

根據檢方卷證資料，該群組成員包括柯文哲、民眾黨市議員黃瀞瑩、陳宥丞、立委黃珊珊、秘書長周榆修、黨工余宛霖、郭威瑤及黨團主任陳智菡及柯的律師陸正義。公訴檢察官林俊廷表示，這些都佐證柯卸任市長後，仍利用政治力量取得偵查中案件的關鍵資料，明顯有串證之虞。

柯文哲也再度攻擊檢方偵查大公開，鏡新聞能夠每周一爆，檢察官就是共犯，同時他一再強調，自己絕不逃亡，「即使死在看守所，我都不會逃亡」因為自己對支持者有責任，現在最希望他逃亡的就是民進黨。就算戴上電子腳鐐，「只要我不尷尬，尷尬的就是別人」，他可以戴著去參加大甲媽祖遶境，「除非目的就是把我關在監獄」。