體感10度！50名小草留守 手燈排「林菌言、凸」聲援柯文哲

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉貪汙、侵占、背信案，今天首度提訊柯出庭，柯獲法官允許對犯罪事實表示意見，柯文哲至下午5點10分開庭至今，場外「小草」從中午被引導到意見表達區，至晚上近11點，仍有超過50人守候。

儘管台北中正區入夜體感溫度下探10度，「小草」們仍不離不棄持續留守、聲援，為了營造團結氣氛，不少人持燭光手燈，甚至用黃色、綠色手燈排出「相信阿伯清白」、「北檢放人啦」、「林『菌』言說謊」、「凸（中指）」等字句。