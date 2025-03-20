黃國昌旁聽激辯！ 受訪停頓8秒坦言「蠻開心的」：熟悉的柯文哲回來了

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉貪汙、侵占、背信案，今天首度提訊柯出庭，柯獲法官允許對犯罪事實表示意見，下午5點10分開庭，稍早民眾黨主席黃國昌在中場休息時間受訪，開頭一度停頓長達8秒鐘，才說出「蠻開心的」，並直言較遺憾的是法庭沒有直播，無法讓大眾看到柯文哲如何一一破解檢察官，強加他身上誣指的罪名。

黃國昌表示，今天開庭一開始看的時候蠻開心的，因為看到熟悉的柯文哲回來了，被關押了這麼久，終於有機會可以好好看一看，檢察官卷裡面到底有什麼證據去指控柯犯下圖利罪、違背職務收賄罪。

黃說，柯在法庭上針對檢察官提的爛訴訟，非常明確一一予以駁斥，「從京華城容積的獎勵案，我很驚訝地發現，今天辯護人當庭請教檢察官，請問違背法律是違背什麼法律，結果檢察官說是違反都更條例，問題是京華城容積獎勵從頭到尾，就不是準用都市更新條例給的，是按照細部計畫給的」。

黃說，為什麼檢察官為了羅織罪名，連最基本的事實都沒有搞清楚，甚至當初聲請延押柯文哲，也把這些重要的證據全部遮掩起來。

黃說，台灣民眾黨在2021年以前沒有職務捐的規定，檢察官卻張冠李戴，1500萬賄款交付，從整個現金提領的記錄可以看出，沈慶京2022年每個月提出的款項平均都有上千萬，結果檢察官特別挑了9月、10月所有提領1600萬，但問題是後來又回存了1000萬，數字完全兜不起來。

黃表示，更可笑的事情是，檢察官針對交付賄款的地點，從京華城的開工典禮，到台北市的市長室，最後發現根本沒有任何證據可以支撐他們的誣指，最後在起訴書上變更成說不清楚的某時地，「我覺得今天柯文哲主席說得非常的好，那不是某時地，那是莫須有」。

黃表示，今天覺得比較遺憾的事情是，法庭整個過程沒有直播，沒有辦法讓社會大眾完整的、第一眼的看到，柯文哲主席是如何清楚的一一駁斥檢察官的爛訴，一一的破解檢察官所想要強加在他身上誣指的罪名，「我相信隨著審判程序的進行，當所有的事實證據攤在陽光下面，最後會還給柯文哲主席一個清白」。