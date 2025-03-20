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檢遭控逼沈慶京咬柯文哲 律師點名唯二認罪者也有「消失3小時」

聯合報／ 記者林孟潔王聖藜王宏舜蕭雅娟蔣永佑／台北即時報導
台北地方法院審理京華城及政治獻金案，上午提訊在押被告沈慶京（圖）。杜建重／攝影
台北地方法院審理京華城及政治獻金案，上午提訊在押被告沈慶京（圖）。杜建重／攝影

台北地方法院今下午審理民眾黨前主席柯文哲貪汙、政治獻金案，柯文哲準備大篇幅的講稿表示對起訴內容的意見，他陳述完後，法官詢問因本日歷經一整日開庭，是否需要另定庭期續行準備程序，柯文哲表示「我都可以騎一日雙塔，沒問題，繼續！」

柯文哲委任律師鄭深元提出北檢給台北看守所的公文，表示上頭明明寫著10月11日下午4時要「訊問」沈慶京，質疑為何下午4時訊問，卻到下午6點才做筆錄，且錄音、錄影只有短短3分鐘就結束。

鄭深元說，檢察官分別於2024年10月11日及14日「不正訊問」沈慶京要求認罪，台北地檢署卻發新聞稿稱是「視察」洗白，檢察官短短4天去了2次，難道北檢只有一個檢察官嗎？檢察官又於10月18日開庭前再度向沈慶京要求認罪，沈的律師當庭抗議，檢方擔心程序有瑕疵，才於10月23日補交視察報告給法院。

他說，檢察官要求沈慶京去咬柯文哲的手法不止一次，檢察官訊問彭振聲的過程中，自下午3點半至5點半之間，有2小時沒有錄音、錄影，之後彭振聲就認罪；再者，邵琇珮去年9月回台接受檢方訊問，晚間11時20分至凌晨2時19分也有3小時空白，之後邵琇珮就認罪，本案唯二認罪者都出現一樣的問題。

鄭深元指出，針對柯文哲被起訴圖利罪嫌部分，其實台北市都市計畫施行自治條例中規定，細部計畫本就可以給容積獎勵，且可以創設各種獎勵項目，先前也有案例，包括東方文華計畫案給了75%容積獎勵，還給通案性的容積獎勵，另南港輪胎案給了135%容積獎勵等。

再者，針對柯文哲被控收賄210萬元部分，鄭深元說，威京集團原想用公司名義捐贈政治獻金，但因公司虧損不符政治獻金法規定，才改用人頭捐贈，「有人要行賄會用公司名義嗎？」

又關於柯文哲被控收賄1500萬元，鄭深元表示，檢方所扣的USB內容不完全是柯的，且檢方指沈慶京秘書提領沈的帳戶中的1600萬元，認定是行賄款項，但沈慶京常常提領大筆款項，包括2022年3月提領3000萬、5月提領1107萬、6月提領1450萬，而1600萬元符合沈提領的常態金領。

他說，本案和鄭文燦案不一樣，本案沒有人指證、沒有監聽譯文，更沒有1500萬元的金流，希望法院釐清給予柯文哲公平審判的機會。

民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片
民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片

京華城 彭振聲 柯文哲 沈慶京 邵琇珮

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