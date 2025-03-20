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柯文哲爆檢察官威嚇「握有不雅照」 北檢駁斥：均有錄音錄影

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲指控檢察官以不雅照威脅，但遭北檢駁斥。圖／報系資料照
民眾黨前主席柯文哲指控檢察官以不雅照威脅，但遭北檢駁斥。圖／報系資料照

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉貪汙、侵占、背信案，今提訊柯出庭，柯獲法官允許對犯罪事實表示意見，詎料慷慨陳詞大爆發，柯說「我恨死檢察官」，因為檢察官曾說他的隨身硬碟裡有不雅照，如果不認罪，就要把照片公諸於世；北檢反駁指柯不實指控，相關訊問過程，均有錄音錄影，且有辯護人在場，可供檢驗。

柯文哲指出，檢察官林俊言偵訊他時對他說，他的隨身硬碟裡有不雅照，如果不認罪，就要把照片公諸於世，「我不記得隨身碟裡有什麼，差一點被他唬住」，「還好我想到我家佩琪夫人家教身甚嚴，我不可能有不雅照」，才沒中計，還說京華城案是檢方配合鏡新聞的一齣抺黑大戲。

北檢回應，有關柯文哲之抗辯，公訴檢察官會在法庭上以具體卷證駁斥不實指控，相關訊問過程，均有錄音錄影，且有辯護人在場，可供檢驗。

柯文哲今天出庭於解手銬時，望向旁聽席的母親何瑞英、妻子陳佩琪微笑，展現十足應戰的信心，對於檢方陳述起訴要旨則頻搖頭，聽到公訴檢察官指控他收賄，怒用力搥桌瞪檢，反批檢察官羅織罪名。

京華城 柯文哲 檢察官

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