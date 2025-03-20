「起訴書誰寫的？」柯文哲轟檢方想弄死他 點名李文宗最無辜

台北地方法院今審理民眾黨前主席柯文哲涉貪及政治獻金案，柯文哲準備大篇幅的講稿陳述對起訴內容的意見，柯表示整起案件裡最無辜的人是前競辦財務長李文宗，指李2020年3月便去當台北捷運公司董事長，與京華城案無關，且政治獻金被當成行賄，「太勉強、太奇怪」了。柯當庭問「起訴書誰寫的？」要求出來講清楚。

台北地檢署除指控柯文哲的「大帳房」李文宗收賄，也涉嫌以木可公司名義侵占數千萬元政治獻金，並積極指示胞妹李文娟銷毀木可公司損益表，收賄部分求刑10年，併科罰金1000萬元，褫奪公權5年；公益侵占政治獻金5年；對眾望基金會背信罪嫌，求刑2年4月。

柯文哲在庭上臚列數點替李文宗澄清，包括2020年間李沒有管錢、已離開市府團隊等，卻因為一通簡訊而被押在牢裡，這是天大的冤獄，檢方的目的是打擊他，他頻問「會心安嗎？」

柯不斷說自己行醫卅年，一輩子在救人，卻有人把害人當作工作，非把他置於死地不可，認識他的人不會相信他會貪汙。柯越說越激動，質問「起訴書誰寫的？」要對方出來講清楚，並要坐在對面的公訴檢察官不要淌渾水。談到外界質疑的「1500萬」，柯大呼「受不了」，說不是每個隨身碟裡的檔案都是他做的，況且2022年威京集團總裁沈慶京每月提領的現金都超過1千萬元，更何況怎麼可能在動土典禮上交付1500萬元給他？

柯說，檢察官可能覺得不合理，後來又改成是在市長室交付，但市政府人也很多、還有隨扈，有這麼容易嗎？最後檢方稱是在「某時地」交錢，他諷刺2025年「某時地」應改成「莫須有」，檢察官查不到犯罪卻想把他關到死、「在監獄內把我弄死」。

柯文哲指他承襲父親的教育，生活簡單，但在檢調的眼裡，演唱會門票收入、木可公司競選小物的收入都被認定是政治獻金，應存在政治獻金帳戶，因此他犯公益侵占罪，不過他根本沒有時間管這些事。他說，民眾黨才成立不久，或有瑕疵但沒有侵占，並指自己沒有海外帳戶、沒有夏威夷或舊金山房產，也沒有海角7億，卻被毀滅人格。他說，18萬筆捐款有一半是在最後1個月才進來，人力根本無法應付。

柯說被關押7個月，他仍是「清廉、勤政、愛民、愛鄉的柯文哲」，一邊說京華城案與他無關，一邊說相信公務員不會違法，容積獎勵經多次會議通過，不會有違法的問題。他說，這段日子有些人遇到他，會偷偷比加油的手勢，他沒消失對人世的熱情。