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獨／北檢多次稱「視察」沈慶京 發給北所公文卻寫「訊問」

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導

威京集團主席沈慶京「密室審訊」一說引發議論，北檢多次發布新聞稿強調當天是依法前往「視察」，但根據內部爆料者提供的最新公文顯示，北檢去年10月11日發文給台北看守所，請北所安排「偵訊」場地，且內容清楚寫到當天「訊問」沈慶京。圖／讀者提供
威京集團主席沈慶京「密室審訊」一說引發議論，北檢多次發布新聞稿強調當天是依法前往「視察」，但根據內部爆料者提供的最新公文顯示，北檢去年10月11日發文給台北看守所，請北所安排「偵訊」場地，且內容清楚寫到當天「訊問」沈慶京。圖／讀者提供

威京集團主席沈慶京「密室審訊」一說引發議論，北檢多次發布新聞稿強調當天是依法前往衛福部台北醫院「視察」，但根據內部爆料者提供的最新公文顯示，北檢去年10月11日發文給台北看守所，請北所安排「偵訊」場地，且內容清楚寫到當天「訊問」沈慶京。

針對爆料者出示去年10月11日，北檢發給部北醫院的公文，內容為「本署檢察官得否到院訊問？」北檢今天指出，該公文意旨是向醫院了解沈慶京是否符合戒護就醫，及沈的身體狀況可否提訊到北檢訊問，如果身體狀況不能提訊，可否到醫院訊問等，公文內容與檢察官前往醫院「視察」沈的身心狀況並無扞格，此案應回歸法院審理，外界切勿模糊焦點。

不過，根據內部爆料者最新提供的公文指出，北檢於去年10月11日發文給北所，主旨為「請貴所代為安排『偵訊』場地」，其中第二點說明，「本署訂於113年10月11日下午16時00分於衛生福利部台北醫院『訊問』在押被扣沈慶京」。

京華城 柯文哲 沈慶京

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