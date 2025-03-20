柯文哲痛罵檢方「不要臉」 吐關押7月最大遺憾哭了：怎麼原諒你們？

台北地方法院審理京華城案，今行準備程序，提訊沈慶京、應曉薇、李文宗、柯文哲4名在押被告。柯文哲今準備講稿有備而來，他氣憤地大罵檢察官「不要臉、你們真是不要臉」，法官許芳瑜勸柯控制情緒、也不要這樣罵坐在對面的檢察官，但柯堅持唸完，並咒罵每個星期「爆料」的鏡新聞抹黑、抹紅、抹黃他。

柯文哲在庭上一在強調自己從醫卅年，一直在救人，他無法想像怎麼會有人把「害人」當工作，非要置他於死地不可？否認貪汙。

柯說，雖對檢察官林俊言多所抱怨，但他也感謝部分人士偷偷替他加油，但他點名台北地檢署在濫殺無辜，並說李文宗是最無辜的。柯說，最無法忍受所謂的「偵查不公開」，但鏡新聞卻一直在重傷他，說到激動處，柯拿著講稿的左手不停顫抖，並批鏡新聞讓台灣的司法不再可信。

對於現場的公訴檢察官，柯文哲嗆「你們最好不要淌渾水」。