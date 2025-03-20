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「橘子」未到案成李文宗延押理由？ 律師轟檢方亂扯：2人涉案部分無關

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「橘子」未到案成李文宗延押理由？ 律師轟檢方亂扯：2人涉案部分無關

聯合報／ 記者蔣永佑王聖藜林孟潔王宏舜／台北即時報導
台北地院今審理柯文哲案提訊在押的柯「大帳房」李文宗，當檢方以「橘子」許芷瑜未到案作為李延押理由，立刻遭李的律師吐槽。記者許正宏／攝影
台北地院今審理柯文哲案提訊在押的柯「大帳房」李文宗，當檢方以「橘子」許芷瑜未到案作為李延押理由，立刻遭李的律師吐槽。記者許正宏／攝影

台北地方法院今審理民眾黨前主席柯文哲涉貪及政治獻金案，下午提訊柯「大帳房」前柯市長辦公室主任及北捷董事長李文宗，李除一貫全盤否認犯罪，今天庭訊也將討論他是否延押，當檢方以柯文哲私人帳房「橘子」許芷瑜仍未到案，作為李延押理由之一，立刻遭李的律師吐槽許女涉案情節中，共犯並非李文宗，若說兩人會串供，「顯與起訴（事實）不符」。

李文宗與柯文哲、沈慶京、應曉薇為全案目前仍在押的4名被告，押期均同樣為4月1日。對於他延押與否，檢方仍以李身為眾望公司董事長，涉犯違背職務收賄、公益侵占及背信等罪，屬5年以上重罪，有足夠經濟能力逃亡或潛逃海外，施以科技監控、禁制接觸均無法防止勾串，且關鍵被告許芷瑜仍未到案，應繼續羈押。

李文宗委任律師李傳侯原對於延押，僅表示只有一句話「沒有延押必要」，但另名律師唐于智聽到檢察官拿許女作為延押理由之一，立刻忍不住砲轟，檢方當初起訴的犯罪事實中，許女涉案部分與李文宗完全無關，如今卻說因許女未到案，要繼續羈押李文宗，讓她不得不當場表示意見。

京華城 李文宗 柯文哲 許芷瑜

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