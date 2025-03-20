否認到底！李文宗駁斥所有指控 法官善意1提醒加速開庭

台北地方法院今審理民眾黨前主席柯文哲涉貪及政治獻金案，下午提訊柯「大帳房」前柯市長辦公室主任李文宗出庭，李自偵查期間便否認犯罪，今天對於檢方所有指控逐條否認到底，已到了寸土不讓的地步。

李文宗和律師今天共列舉九大點，從京華城收賄、公益背信侵占民眾黨政治獻金、到木可公司取得柯文哲獨家肖像權、以KP SHOW舉辦售票演唱會、賣KP小物，到管理柯文哲競選總部財務、成立眾城公司轉投資進行「屯田」計畫、成立新故鄉智庫協會，全部逐點一一否認、反駁，寸土不讓的程度讓法官都忍不住提醒「客觀事實可以承認，再表示不同意見」即可。

經法官善意提醒，李文宗之後對於朱亞虎的道謝簡訊、妙天禪師的千萬政治獻金、KP小物分潤及現任民眾黨秘書長周瑜修當時率領自北市社會局退下的團隊，投入柯總統大選，薪資卻由木可支出等，便不爭執客觀事實，僅就案情說明，讓庭訊進度變快不少。