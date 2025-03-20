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批柯文哲案卷證「完全沒證據」 黃國昌：審判程序一一戳破北檢謊言

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批柯文哲案卷證「完全沒證據」 黃國昌：審判程序一一戳破北檢謊言

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
台北地方法院審理京華城及政治獻金案，20日再度開庭，首度提訊前台北市長柯文哲。民眾黨立委黃國昌（前）下午1時許到場排隊旁聽證候補。圖／中央社
台北地方法院審理京華城及政治獻金案，20日再度開庭，首度提訊前台北市長柯文哲。民眾黨立委黃國昌（前）下午1時許到場排隊旁聽證候補。圖／中央社

台北地院審理京華城及政治獻金案，今天再度召開準備程序庭，提訊在押被告沈慶京、應曉薇、李文宗，並首度提訊民眾黨前主席柯文哲。民眾黨主席黃國昌旁聽前，在北院門口受訪稱，今天開庭意義重大，檢察官指控柯文哲收賄，卷證攤開卻「完全沒有證據」，痛批北檢起訴品質低落，審判程序會一個一個戳破北檢謊言。

黃國昌表示，今天是柯文哲主席遭到北檢濫權起訴以後第一次開庭，經過兩個多月的羈押禁見，北檢什麼事情都沒做，今天終於開庭，今天第一次開庭意義非常重大，因為檢察官所有的卷證必須攤在陽光下讓大家檢視，而被告跟他的辯護，第一次有機會看完完整的卷證，來檢視檢察官起訴的品質是如何的低落。

黃說，當初看檢察官起訴書，針對檢察官所指控柯文哲收受賄絡，用某時地來加以模糊形容，卻沒有在證據清單上看到相對可以支撐、主張的，「沒想到過了兩個多月，攤開卷宗所有內容還是看不到，任何可以支持柯文哲收賄的證據，完全沒有證據」。

黃說，檢察官當初一而再，再而三聲請羈押柯文哲，他的理由是柯文哲要橘子趕快逃出國，但整個卷證完全看不到這件事的證據，檢察官聲請延押柯文哲，不僅是侮辱，甚至公然說謊，程序全部違法濫權。

黃表示，沈慶京被檢察官非法偵訊，要求他一定要咬柯文哲，咬了就可以交保、減刑，這簡直讓人不敢相信，去年10月11日連檢察官自己都承認，整個會談超過2個小時，結果真正有錄音錄影作筆錄的才只有幾分鐘。

「我想請教台北地檢署，你們是怎麼學刑事訴訟法，是教你要先用聊天，不需要做筆錄，聊天期間威脅利誘，要求被告去咬另一個共同被告？這是哪們子正當法律程序，北檢檢察官為什麼在其他案子沒有那麼荒腔走板，如今卻是這樣，用聊天當藉口，聊了整整兩個多小時，最後才錄影錄音做完整的紀錄？」

黃說，更可惡的事情是，10月11日沒有得逞，10月14日檢察官林俊言又偷偷跑到病房，今天公訴蒞庭的檢察官針對10月14日一個字都不敢講，到底有沒有去找沈慶京問話？明明是偵訊的作為，為什麼假視察之名，刑逼共之實。

黃批，他之前說過，當所有事證攤在陽光下，北檢針對柯文哲的起訴就可以被充分論證是一個毫無基礎的爛訴，中間涉及若干證人咬了柯文哲，「請大家注意，咬柯文哲的包括彭振聲等人，他們歷經的是否跟沈慶京一樣，是長時間訊問好幾個小時，前面都沒有錄音錄影，等到最後階段才出現短短的筆錄，問他認不認罪，請問前面整個訊問的過程，他們是遭到怎麼樣的威脅利誘」。

黃強調，這場訴訟不只是為了柯文哲，也是今天這麼多人聚集在這裡，「我們中華民國司法到底要被民進黨政府踐踏到什麼樣的程度，如果我們繼續的容忍，請問明天會輪到誰？後天會輪到誰？」

黃最後說，柯文哲主席從去年8月底到現在，被羈押超過半年，今天是他第一次看到檢察官的證據清單，第一次有機會幫自己辯白，前面幾次延押庭有給柯文哲陳述的機會，但當時他根本沒機會看到卷，連柯文哲的辯護人也是，經過這兩多月，我相信接下來的審判程序會一個一個戳破北檢的遮掩和說謊。

民眾黨主席黃國昌受黃國昌受訪。記者翁至成／攝影
民眾黨主席黃國昌受黃國昌受訪。記者翁至成／攝影

京華城案 彭振聲 柯文哲 沈慶京 黃國昌

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