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應曉薇收賄5250萬不認罪 求檢「拿出女人的同理心」：想回去照顧母親

聯合報／ 記者王聖藜林孟潔蔣永佑王宏舜／台北即時報導
台北地方法院審理京華城及政治獻金案，今天再度召開準備程序庭，上午提訊在押被告沈慶京、應曉薇（圖），下午提訊李文宗，同時首度提訊前台北市長柯文哲，除要整理訴訟爭議外，也要調查四人是否有延押必要。記者杜建重／攝影
台北地方法院審理京華城及政治獻金案，今天再度召開準備程序庭，上午提訊在押被告沈慶京、應曉薇（圖），下午提訊李文宗，同時首度提訊前台北市長柯文哲，除要整理訴訟爭議外，也要調查四人是否有延押必要。記者杜建重／攝影

台北市議員應曉薇被控向威京集團主席沈慶京索賄5250萬元，協助沈在容積率案施壓台北市政府官員，起訴後羈押禁見；台北地院今提解應女出庭，她否認貪汙，表示沈給她的錢是公益用途，告訴法官認罪遭起訴的議員辦公室顧問吳順民是個好人。

公訴檢察官陳思荔說，應曉薇提供的華夏等協會2020年到2022年已無運作，相關帳戶也沒有從事公益活動，建議法院繼續羈押應曉薇。

應曉薇表示，吳順民熟悉工程的事，她處理台北市天成飯店旁的開發案、南機場改建案以及海砂屋陳情案，吳都陪同在場，吳在現場讓她很放心，回答問題也有信心。

檢方指控應曉薇透過吳順民聯絡都發局科長林芝羽對其施壓，應曉薇則告訴法官，她不會施壓公務員，「我想跟法官分享一下喔」，吳常與朋友吃飯，在她的印象中，吳順民是一個很好的人。

應曉薇表示，台北市都委會會議不是每次都是實體會議，有些是線上的，有關2020年5月21日都委會765次會議，她後來回想相關會議只出現一、兩次，每次停留不到10分鐘，當議員9年來態度如一，只做該做的事，不會違法也不會違規。

檢方指控應曉薇施壓都委會執行秘書劉秀玲等6人，對劉女說「人家好好的開發案，妳幹嘛寫這些東西讓人家重新來過？」等。應女說，會索取大量資料是事務官不負責，劉秀玲長什麼樣子她不知道，是後來上網查才知道劉女有點「小胖胖」，她沒有責罵劉秀玲，有關她拿錢還貸款、給男友王尊侃，她確有其他金錢來源，會整理後再庭呈。

應曉薇還表示，她拜託檢察官拿出女人的同理心，她2個女兒已經20歲成年了，讓她很放心「唯一牽掛的是我的母親」，想親自回去照顧母親。

應曉薇的律師指出，應曉薇沒有指示陳佳敏提領5個協會的款項，且檢方已查明威京集團和協會間的金流，只需釐清是公益性質或為賄款。

律師稱，應曉薇也沒有逃亡可能性，而應曉薇家裡有近100歲、臥床的母親，且擔任議員職務多年，不可能放棄工作。應曉薇2個女兒雖然在倫敦念書，但和台灣連結很深，畢業後也預計會回台工作。應曉薇也沒有國外居留權，不可能長期待在海外。

律師表示，應曉薇有嚴重貧血，質詢時曾因心臟不適昏倒送醫，根據3月5日的血液檢查報告，應曉薇白血球數值低於標準，恐與暗瘡、發炎有關，且應曉薇承諾不會和同案被告或證人接觸，即使工作或生活上有機會碰到，也會自行迴避，認為法院可以用電子監控、保證金方式作為羈押的替代手段。

台北市議員應曉薇。圖／聯合報系資料照片
台北市議員應曉薇。圖／聯合報系資料照片

京華城 柯文哲

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