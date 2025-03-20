柯文哲首度開庭！張啓楷批北檢公然說謊 點名法務部長「要好好查」

台北地院審理京華城及政治獻金案，今天再度召開準備程序庭，提訊在押被告沈慶京、應曉薇、李文宗，並首度提訊民眾黨前主席柯文哲，柯文哲妻子陳佩琪、柯媽媽在黨籍立委陪同下，約下午2點左右簽名報到入場準備旁聽，而立委張啓楷在排隊前，接受媒體採訪質疑北檢針對偵訊沈慶京部分公然說謊，質疑法務部長可以不好好查嗎？

立委張啓楷受訪指出，今天的庭非常重要，重要黨公職都來陪同，也很感動所有小草支持者都在現場，非常謝謝他們，這個庭比較特別，第一個是柯文哲首度出庭，今天會看到沒有呈現的證據，第二個是法官要不要繼續羈押柯文哲。

張啓楷說，我們的黨公職一方面來陪柯主席，二方面是要高度的關注，因為這兩天有非常大的變化，北檢公然說謊、羅織罪名，本來說是到醫院視察沈慶京，結果昨天公文清清楚楚寫著，北檢檢察官發函給醫院，說是要把沈慶京帶回去偵訊呢？還是我們可以去醫院訊問 ？「竟然睜眼說瞎話，說他們是去視察，我們查過去資料，很少有檢察官來醫院視察」。

張啓楷表示，現在證據非常明確，除了有沈慶京的律師在場，還有Y先生出來證實，很清楚知道談話過程，「檢察官竟然要被告沈慶京咬柯文哲，這不入人於罪，什麼是入人於罪？」北檢還威脅沈慶京說，如果不咬柯文哲你的公司會完蛋，這是威脅恐嚇證人，非常嚴重。

張啓楷說，北檢公然說謊入人於罪，要鄭重呼籲，檢察官完全沒有程序基礎，起訴書也是充滿主觀推測，現在更嚴重公然說謊，法務部長可以不好好查這件事嗎？呼籲趕快清查真相，法務部跟北檢有責任查清楚讓大眾了解，若屬實要追究責任。

他還說，很遺憾監察院昨天突然丟出300多字新聞稿，指控柯文哲涉嫌侵占政治獻金，質疑「監察院是來助攻北檢嗎？ 在開庭前一天重罰柯文哲」，連柯文哲辦演唱會，競選小物都有問題，以前監察院沒有出現過，現在卻認為是政治獻金？那賴桑小舖、小英商號呢？是不是也屬於政治獻金，痛批根本是雙標，強調「我們有信心要去提行政訴訟，我們勝算是高的」。