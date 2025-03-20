快訊

批柯文哲案卷證「完全沒證據」 黃國昌：審判程序一一戳破北檢謊言

台灣也入列！川普對「骯髒15國」開槍 4月2日對等關稅含印度

最後24小時！涉貪警政監林明佐罹惡瘤 1200萬保金籌嘸

聽新聞
0:00 / 0:00

柯文哲首度開庭！張啓楷批北檢公然說謊 點名法務部長「要好好查」

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
民眾黨立委張啓楷排隊旁聽柯文哲案前，接受媒體採訪。記者翁至成／攝影
民眾黨立委張啓楷排隊旁聽柯文哲案前，接受媒體採訪。記者翁至成／攝影

台北地院審理京華城及政治獻金案，今天再度召開準備程序庭，提訊在押被告沈慶京、應曉薇、李文宗，並首度提訊民眾黨前主席柯文哲，柯文哲妻子陳佩琪、柯媽媽在黨籍立委陪同下，約下午2點左右簽名報到入場準備旁聽，而立委張啓楷在排隊前，接受媒體採訪質疑北檢針對偵訊沈慶京部分公然說謊，質疑法務部長可以不好好查嗎？

立委張啓楷受訪指出，今天的庭非常重要，重要黨公職都來陪同，也很感動所有小草支持者都在現場，非常謝謝他們，這個庭比較特別，第一個是柯文哲首度出庭，今天會看到沒有呈現的證據，第二個是法官要不要繼續羈押柯文哲。

張啓楷說，我們的黨公職一方面來陪柯主席，二方面是要高度的關注，因為這兩天有非常大的變化，北檢公然說謊、羅織罪名，本來說是到醫院視察沈慶京，結果昨天公文清清楚楚寫著，北檢檢察官發函給醫院，說是要把沈慶京帶回去偵訊呢？還是我們可以去醫院訊問 ？「竟然睜眼說瞎話，說他們是去視察，我們查過去資料，很少有檢察官來醫院視察」。

張啓楷表示，現在證據非常明確，除了有沈慶京的律師在場，還有Y先生出來證實，很清楚知道談話過程，「檢察官竟然要被告沈慶京咬柯文哲，這不入人於罪，什麼是入人於罪？」北檢還威脅沈慶京說，如果不咬柯文哲你的公司會完蛋，這是威脅恐嚇證人，非常嚴重。

張啓楷說，北檢公然說謊入人於罪，要鄭重呼籲，檢察官完全沒有程序基礎，起訴書也是充滿主觀推測，現在更嚴重公然說謊，法務部長可以不好好查這件事嗎？呼籲趕快清查真相，法務部跟北檢有責任查清楚讓大眾了解，若屬實要追究責任。

他還說，很遺憾監察院昨天突然丟出300多字新聞稿，指控柯文哲涉嫌侵占政治獻金，質疑「監察院是來助攻北檢嗎？ 在開庭前一天重罰柯文哲」，連柯文哲辦演唱會，競選小物都有問題，以前監察院沒有出現過，現在卻認為是政治獻金？那賴桑小舖、小英商號呢？是不是也屬於政治獻金，痛批根本是雙標，強調「我們有信心要去提行政訴訟，我們勝算是高的」。

京華城 柯文哲

延伸閱讀

國之興亡必有會計：《大查帳》讓政治領袖的財務責任無所遁形

京華城案北院首度提訊柯文哲 陳佩琪排隊等旁聽

京華城案庭訊 沈慶京：在看守所身體不斷惡化

北院下午首度提訊柯文哲 支持者早上排隊等旁聽

相關新聞

批柯文哲案卷證「完全沒證據」 黃國昌：審判程序一一戳破北檢謊言

台北地院審理京華城及政治獻金案，今天再度召開準備程序庭，提訊在押被告沈慶京、應曉薇、李文宗，並首度提訊民眾黨前主席柯文哲...

應曉薇收賄5250萬不認罪 求檢「拿出女人的同理心」：想回去照顧母親

台北市議員應曉薇被控向威京集團主席沈慶京索賄5250萬元，協助沈在容積率案施壓台北市政府官員，起訴後羈押禁見；台北地院今...

柯文哲首度開庭！張啓楷批北檢公然說謊 點名法務部長「要好好查」

台北地院審理京華城及政治獻金案，今天再度召開準備程序庭，提訊在押被告沈慶京、應曉薇、李文宗，並首度提訊民眾黨前主席柯文哲...

京華城案／沈慶京律師槓上檢察官 怒批押人取供、白色恐怖既視感

台北地方法院今上午開庭審理威京集團主席沈慶京行賄民眾黨前主席柯文哲、台北市議員應曉薇案；沈慶京委任律師控檢方疑有「押人取...

京華城案柯文哲首度出庭 陳佩琪、柯媽媽都到了...跟支持者一起排隊

台北地院審理京華城及政治獻金案，民眾黨前主席柯文哲等人移審後，柯歷經3次羈押庭及審查柯的解除禁見事宜的調查庭；今天下午3...

京華城案庭訊 沈慶京主打有病拚保外醫治：大便大出5個「方糖」般血塊

台北地方法院今開庭審理威京集團主席沈慶京行賄民眾黨前主席柯文哲、台北市議員應曉薇案，押解沈出庭，沈辯「完全沒有任可犯罪」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。