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京華城案北院首度提訊柯文哲 陳佩琪排隊等旁聽

中央社／ 台北20日電

北院審理京華城及政治獻金案今天再度開庭，首度提訊前台北市長柯文哲。柯文哲母親何瑞英、妻子陳佩琪等人下午到場排隊旁聽證候補，2人對媒體詢問均不發一語。

由於台北地院首次提訊柯文哲出庭，40張民眾旁聽證已於網路登記額滿，若有民眾逾期未領，才於現場釋出供排隊民眾候補。何瑞英、陳佩琪、民眾黨立委黃國昌、張啟楷、台北市議員陳宥丞等人下午1時許到北院門口排隊旁聽證候補。

張啟楷接受媒體訪問時表示，今天的關鍵是之前部分未呈現的證據會出現在法庭上，以及柯文哲延押與否，這是支持者與黨公職高度關注的事情。

張啟楷也表示，北檢檢察官公然說謊，關於是否在醫院強迫訊問沈慶京，始終交代不清，且昨天監察院公布政治獻金的調查結果，助攻司法單位時機配合的剛剛好。

台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，民國113年12月26日依貪污治罪條例違背職務收受賄賂罪、圖利、公益侵占、背信等罪嫌，起訴前台北市長、民眾黨主席柯文哲等11人，並具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。

威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇、前台北市長辦公室主任李文宗、柯文哲在偵查期間遭北檢聲請羈押禁見獲准，案件移審後，北院裁定柯文哲等人交保。

案經北檢二度提起抗告，台灣高等法院二度撤銷發回更裁，北院今年1月間改裁定柯文哲等人羈押禁見3個月。

由於羈押期限將至，北院今天上午提訊沈慶京、應曉薇，下午則提訊李文宗，並首度提訊柯文哲，調查是否延押與進行準備程序庭。

京華城 柯文哲

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