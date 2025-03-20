北院下午首度提訊柯文哲 支持者早上排隊等旁聽

北院審理京華城及政治獻金案今天再度召開準備程序庭，提訊在押被告沈慶京、應曉薇、李文宗，並首度提訊前台北市長柯文哲，已有支持者上午7時許來北院門口排隊旁聽證候補。

轄區警方考量柯文哲支持者、家屬等人預計到場聲援，已於台北地檢署、台北地方法院周邊重點區域架設拒馬，並預計出動95名警力在場安維及交通管制。

由於北院首次提訊柯文哲出庭，其如何回應檢方起訴犯罪事實，格外受到關注，40張民眾旁聽證已於網路登記額滿，若有民眾逾期未領，才於現場釋出供候補，今天上午7時許，已有近10名柯文哲支持者在北院門口排隊旁聽證候補。

台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，民國113年12月26日依貪污治罪條例違背職務收受賄賂罪、圖利、公益侵占、背信等罪嫌，起訴柯文哲等11人，並具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。

威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇、前台北市長辦公室主任李文宗、柯文哲在偵查期間遭北檢聲請羈押禁見獲准，案件移審後，北院裁定柯文哲等人交保。

案經北檢二度提起抗告，台灣高等法院二度撤銷發回更裁，北院今年1月間改裁定柯文哲等人羈押禁見3個月。

由於羈押期限將至，北院今天上午提訊沈慶京、應曉薇，下午則提訊李文宗，並首度提訊柯文哲，調查是否延押與進行準備程序庭。