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貪汙案柯文哲今首度出庭 3主任檢察官「檢察長室」沙盤推演

聯合報／ 記者王聖藜林孟潔／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片
民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片

台北地院審理京華城及政治獻金案，民眾黨前主席柯文哲等人移審後，柯歷經3次羈押庭及審查柯的解除禁見事宜的調查庭；今天下午3時40分首度押解柯出庭受審判，法官將行準備程序並調查相關羈押問題。

今天同案庭期自上午9時30分起，依序是押解威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇、前柯辦主任李文宗出庭行準備程序，而柯文哲則是最後「登場」。

台北地檢署襄閱主任檢察官高一書、偵查主任檢察官江貞諭、公訴主任檢察官林俊廷開庭前在檢察長王俊力辦公室「密商」沙盤推演，攻防目標先求繼續羈押禁見柯等被告，再求於密集審判庭期內，突破行賄人沈慶京等人的供證。

台北地檢署2024年12月26日起訴柯文哲共11人，5名羈押被告中，台北市前副市長彭振聲認罪交保，移審迄今還有沈、應、李、 柯在押，今天「4大被告」同日受審。

柯文哲羈 押禁見迄今近3個月，已閱完卷證熟知對其不利證據何在，應為合理，他的無罪答辯方向應更加具體，未來有關柯文哲與公訴檢察官的法庭攻防，正式進入「實體戰」，勢必精彩可期。

法官許芳瑜今天將柯文哲的庭期排在「最後一棒」，除了柯本身具矚目性外，由於他是全案最有「政治影響力」的被告，法官有充分聽取其答辯、讓其盡情陳述的義務，因此，柯下午出庭時間的時間多久？目前根本無法推估。

京華城 柯文哲

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