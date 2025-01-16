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鼎越暫緩京華城案20%容獎 蔣萬安：最好結果

中央社／ 新北16日電

台北市長蔣萬安針對京華城案表示，鼎越公司暫緩實施20%容積獎勵的工程，這不管是從工程公共安全、都市區域發展及整體市容景觀來講，都是最好的結果。

蔣萬安和新北市長侯友宜今天出席「挑戰世壯運一起打木球」跨國友誼交流賽，接受媒體聯訪時針對京華城案表示，鼎越在前天晚間正式函文到建管處，主動申請建照變更，將有爭議的20%容積獎勵拿掉「市府收到正式申請建照變更後，就會按照相關程序進行」。

蔣萬安表示，鼎越暫緩實施20%容獎工程，這不管是從工程公共安全、都市區域發展及整體城市市容景觀來講，都是最好的結果，議會各黨派議員也都表達並認為創造多贏局面。

蔣萬安表示，因為案件起訴後進入後續司法審判程序。現階段鼎越主動申請，將有爭議的20%容積獎勵拿掉，北市府也必須要依循司法最終判決結果來依法辦理。

蔣萬安表示，接下來進入建照變更程序後，也會一併討論取消協議內容中的捐贈事項；去年10月，市府跟鼎越針對包括整體周遭、附近工程公共安全及怎麼確保周邊住戶整體居住安全，總共開了2次會議。

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