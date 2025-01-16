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幕後／京華城能解套推手「他」暫緩20%容獎因鼎越2顧慮

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市副市長李四川（右）昨天上午與外部專家學者進行會議討論京華城案，會後表示，鼎越公司願意暫緩20%容積獎勵，主動來變更建照。記者曾原信／攝影
台北市副市長李四川（右）昨天上午與外部專家學者進行會議討論京華城案，會後表示，鼎越公司願意暫緩20%容積獎勵，主動來變更建照。記者曾原信／攝影

京華城案疑涉行賄圖利，成市長蔣萬安燙手山芋，如何避免成為大巨蛋第二，不讓京華城成爛尾樓，並解決爭議繼續走下去？據了解，副市長李四川近期曾找過鼎越母公司中石化董事長陳瑞隆談過，讓京華城願退讓，拿掉涉爭議的20%容積獎勵。

副市長李四川昨天召集專家學者會議前，鼎越前一晚以正式公文發函給建管處，主動表達願意暫緩涉爭議的20%容積獎勵、願來辦理建照變更。

據了解，陳瑞隆曾任經濟部長，很清楚目前京華城的狀況，對於若主動暫緩那20%容獎的處理，陳的態度是樂觀其成，但陳瑞隆還是有兩大顧慮，一是容積獎勵也算是公司利益，要顧慮到股東意見；還有這個後續處理，若用「拋棄」、「自砍」字眼是否等同自己承認不法，也會怕影響京華城後續的刑事判決，所以以「暫緩容獎」函文市府，結論就是會盡速變更設計。

知情人士透露，其實李四川去年10月喊話鼎越放棄京華城涉爭議的20%容積獎勵時，鼎越內部其實就有在考慮是否要拿掉20%容獎。李四川找陳瑞隆談，如何避免京華城未來成爛尾樓，影響公安、不利地方發展，陳也認為這是目前來說，讓京華城繼續走下去的解方。

甚至目前京華城的銀行團，也希望京華城能將有爭議的部分拿掉，才能讓工程繼續進行，不會卡在哪裡；至於北市府角度，也不希望讓京華城像大巨蛋過去那樣停工在那裡，恐往後也會影響到高鐵等的公共安全。

「(鼎越)一定會來申請建照變更」，李四川認為，鼎越接下來會來辦理都市計畫、建照變更。李認為，這也是目前京華城案最好的解方，也讓市府能接受，兼顧雙方立場，甚至未來京華城案，若法院判決無不法，鼎越還是可以來申請恢復救濟。如果是這樣解決，工程部分就沒有爭議繼續吵，就回歸刑事部分。

至於議員簡舒培批這是內行騙外行，未來京華城仍可變更設計把20%容獎拿回來。李四川說，若未來京華城案判決無不法，重新申請回復容獎，市府不會依之前的都市更新獎勵，而是依照監察院去年初的糾正文，依照北市土地使用分區管制自治條例第80-2條，要求需回饋淨利益的70%。

京華城 柯文哲

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