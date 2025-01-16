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藍樂見鼎越退讓 綠促回歸原始容積

聯合報／ 記者楊正海林麗玉洪子凱／台北報導
國民黨議員游淑慧。本報資料照片
國民黨議員游淑慧。本報資料照片

台北市議會今年初總預算政黨協商時決議，要求市府研議撤銷京華城都市計畫，廢止違法容積。藍議員昨天多樂見鼎越願意變更設計，避免京華城變爛尾樓，可獲雙贏；民眾黨議員則認為要就事論事。不過，綠營則認為，應該回到最原始容積百分之五六○，才是正道。

國民黨議員曾獻瑩表示，市府限期三個月要求鼎越自行放棄百分之廿容獎，是因訴訟仍在進行，要兼顧工程進行公共安全，避免京華城爛尾。

但曾也提醒市府，強制撤銷容積獎勵的風險就是未知的司法結果，包括面對鼎越求償，市府做對的事要也用對的流程做到位，法律上要站得住腳，避免後續爭議。

議會京華城調查專案召集人、國民黨議員游淑慧說，北市府應盡快終止前市長柯文哲和鼎越協議，取消接受鼎越捐贈「非法樓地板面積」，勿占小便宜。她也呼籲鼎越，京華城還有百分之七二八容積，仍屬超高容積率，何必苦苦堅持？台北一○一容積率也才百分之七五二點六二。

民進黨市議員顏若芳。報系資料照　
民進黨市議員顏若芳。報系資料照　

「這根本是以拖待變。」民進黨北市議員顏若芳說，許多人都以為解了套，但最開心的依然是鼎越，表面上暫緩取得容獎工程施工換得繼續施工，後續再追回容獎，正本清源之道是盡速依程序修改細部計畫案，讓不肖廠商再無漏洞可鑽。

另一民進黨議員簡舒培也說，應釜底抽薪，回到原始容積百分之五六○；她也說，過去威京集團主席沈慶京和柯文哲騙走容獎猶如小偷，如今小偷還回贓物難道就不用處罰嗎？

民眾黨議員陳宥丞僅表示，依法行政是最大原則，民眾黨認為要就事論事、公事公辦，從協商、訴訟策略中保護市民最大權益。

北市副市長李四川說，若未來京華城無罪，重新申請回復容獎，市府不會以之前的都市更新更獎勵，而是依監察院糾正文要求回饋百分之七十，並非像目前可無償取得。

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