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新聞幕後／鼎越2顧慮 避掉「自砍」字眼

聯合報／ 本報記者林麗玉林佳彣
台北市副市長李四川（圖）找上鼎越開發母公司、中石化董事長陳瑞隆商談，成為京華城願暫時退讓，先處理涉爭議的20%容獎關鍵。圖／聯合報系資料照片
台北市副市長李四川（圖）找上鼎越開發母公司、中石化董事長陳瑞隆商談，成為京華城願暫時退讓，先處理涉爭議的20%容獎關鍵。圖／聯合報系資料照片

京華城案成台北市長蔣萬安燙手山芋，市府內部憂淪為「大巨蛋第二」，據悉，副市長李四川為此直接找上鼎越開發母公司、中石化董事長陳瑞隆商談，成為京華城願暫時退讓，先處理涉爭議的百分之廿容獎關鍵。

知情官員透露，李四川去年十月喊話鼎越放棄京華城百分之廿容積獎勵時，鼎越內部就曾考慮。在民眾黨前主席柯文哲遭起訴後，李四川找上曾任經濟部長的陳瑞隆談，陳也認為這是目前讓京華城工程繼續走下去的解方。

兩人會談時，陳瑞隆雖對拿掉容積獎勵有共識，但仍有兩大顧慮，第一，若用「自砍」或「放棄」字眼，恐怕股東有意見；另外，京華城案還在審理階段，如此一來是否意味承認不法，進而影響京華城後續刑事判決？因此最後鼎越公司以「暫緩容獎」發函給北市府，結論就是會盡速變更設計。

知情的市府官員透露，鼎越面對北市府不予勘驗，承受京華城停工、投資人壓力，銀行團也希望能將有爭議部分拿掉，以便推動卡關工程、恢復金流，鼎越做法合情合理；而北市府也不希望讓京華城像台北大巨蛋一樣停工，導致爭議，更憂心京華城變爛尾樓，甚至出現道路塌陷、影響交通等公安問題。

綠營質疑鼎越「以拖待變」，法界人士分析，北院兩度裁押京華城土地，鼎越都抗告成功，去年十二月廿五日北院三度裁准；但現階段一定要取消百分之廿容獎，否則停工影響更大，未來如果打贏官司，還可重新申請討回容積。

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