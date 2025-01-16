京華城案 鼎越願暫緩20%容積獎勵

台北副市長李四川昨舉行京華城第一次調查會議，會後表示，鼎越公司發公文，願將涉爭議的百分之廿容積獎勵暫緩辦理、變更設計；若鼎越三個月內未主動申請變更建照，北市府會強制撤銷容獎。

北市建管處指出，鼎越表達可先暫緩容獎，並盡速變更建照；為確保公安，目前主要施工為地下一、二層，地上二層以上樓板因土地遭扣押，依規定不受理申報勘驗。

昨調查會議後，李四川表示，會中討論二點問題，如果鼎越願變更建照中涉爭議的容積，建管處沒理由不接受；也討論京華城案已被起訴，法律上是否可由北市府主動變更，因有執行、程序、法令上適用等的不當，還是可依都市計畫法第廿四條強制要求拿掉容獎。

京華城案規畫改建，李四川去年十月廿四日呼籲鼎越自行變更設計，拿掉有爭議的容獎，約扣掉二層樓多一點，以利工程持續推動，但鼎越至今才具體回應。

「北市府一定要往前看。」李四川說，基於公共安全、松山區發展，若鼎越未主動變更建照，市府會強制，原則上會在三個月內完成；但為避免京華城變爛尾樓，爭議的百分之廿容獎一定要解決，工程才能往前走，也不會影響公共安全，適法性後續還是會就都市計畫法、刑法等問題討論，接下來會盡速開第二次會議討論。

李四川說，若鼎越自己取消百分之廿容獎，地檢署也取消扣押，市府就會執行施工勘驗；但若取消百分之廿，地檢署卻還繼續扣押，市府後續就會請教內政部，看扣押部分是否還須勒令不予施工勘驗。

中石化昨天也發表聲明指出，鼎越開發為避免京華工程延宕，對周邊公安及城市景觀造成不利影響，並維護公司投資大眾權益，避免浪費社會資源，願配合台北市政府去年十月廿四日會議紀錄結論的呼籲，先暫緩先前合法取得百分之廿獎勵容積部分之工程，但並未拋棄百分之廿獎勵容積，並將依台北市政府所舉行之專家學者會議獲得結論後，再決定後續事宜。

松山區復盛里長張晉維直言，「沒有人希望家裡隔壁是天坑、爛尾樓」，全里都支持京華城續建。