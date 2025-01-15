鼎越自願放棄京華廣場20%容積獎勵？ 中石化：未拋棄權利

中石化（1314）子公司鼎越開發行文台北市建管處，願意暫緩京華城建案 20% 獎勵容積部分，中石化15日發布聲明，強調暫緩工程並未拋棄獎勵容積權利，會與北市府及學者討論後，決定後續事宜。

中石化指出，近日有媒體報導，「台北市副市長李四川15日上午表示，鼎越公司於會前正式函文，願自己將20％容積獎勵暫緩變更設計，原則上三個月內會完成。….樂見鼎越開發公司願主動放棄不法取得的20％，讓京華城可以繼續蓋起來，也不會成為爛尾樓， …」。

中石化說明，鼎越開發為避免京華廣場工程之延宕，對工地周邊之公共安全及城市景觀、區域發展造成不利之影響暨維護公司投資大眾之權益，避免社會資源之浪費，願配合台北市政府於2024年10月24日會議紀錄結論二之呼籲，先暫緩前此合法取得20%獎勵容積部分之工程，但並未拋棄20%獎勵容積，並將依台北市政府所舉行之專家學者會議獲得結論後，再決定後續事宜。