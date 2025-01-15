快訊

柯建銘講不停！3296案待協商零進度 韓國瑜：不能讓你發言了

大逆轉！潘健成破壞群聯電子商譽 高院解任董事職務原因曝光

醫師「自己幫自己結紮」影片嚇壞眾人 他現身說話了

鼎越自願放棄京華廣場20%容積獎勵？ 中石化：未拋棄權利

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
中石化發布聲明，強調京華城建案暫緩工程並未拋棄獎勵容積權利。圖／報系資料照片
中石化發布聲明，強調京華城建案暫緩工程並未拋棄獎勵容積權利。圖／報系資料照片

中石化（1314）子公司鼎越開發行文台北市建管處，願意暫緩京華城建案 20% 獎勵容積部分，中石化15日發布聲明，強調暫緩工程並未拋棄獎勵容積權利，會與北市府及學者討論後，決定後續事宜。

中石化指出，近日有媒體報導，「台北市副市長李四川15日上午表示，鼎越公司於會前正式函文，願自己將20％容積獎勵暫緩變更設計，原則上三個月內會完成。….樂見鼎越開發公司願主動放棄不法取得的20％，讓京華城可以繼續蓋起來，也不會成為爛尾樓， …」。

中石化說明，鼎越開發為避免京華廣場工程之延宕，對工地周邊之公共安全及城市景觀、區域發展造成不利之影響暨維護公司投資大眾之權益，避免社會資源之浪費，願配合台北市政府於2024年10月24日會議紀錄結論二之呼籲，先暫緩前此合法取得20%獎勵容積部分之工程，但並未拋棄20%獎勵容積，並將依台北市政府所舉行之專家學者會議獲得結論後，再決定後續事宜。

京華城 柯文哲

延伸閱讀

京華城斷乾淨 游淑慧：盡快終止前朝協議書取消鼎越捐贈

京華城解套綠批騙外行 李四川：若無不法容奬就需回饋70％

鼎越自動放棄京華城20%容獎 簡舒培批「內行騙外行」：還是可拿回

京華城願暫緩20%容獎變更設計 建築師公會：3個月應沒問題

相關新聞

暗示柯文哲京華城案扮關鍵角色 郝龍斌：絕對有圖利

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案目前遭羈押禁見，台北市前市長郝龍斌今日表示，柯文哲絕對有圖利廠商。

京華城20%容積獎勵工程喊卡！鼎越：是暫緩 未拋棄

京華城容積獎勵爭議不斷，對此鼎越15日發布聲明表示，為了避免京華廣場工程延宕，對工地周邊公共安全及城市景觀、區域發展造成...

京華城斷乾淨 游淑慧：盡快終止前朝協議書取消鼎越捐贈

民眾黨主席柯文哲涉京華城案，北市副市長李四川今表示鼎越願暫緩涉爭議20%容獎，主動申請建照變更。議員游淑慧今也立即要求北...

鼎越自願放棄京華廣場20%容積獎勵？ 中石化：未拋棄權利

中石化（1314）子公司鼎越開發行文台北市建管處，願意暫緩京華城建案 20% 獎勵容積部分，中石化15日發布聲明，強調暫...

京華城解套騙外行？ 李四川：無不法恢復容奬需回饋70％

京華城爭議解套，鼎越願暫緩20%容積獎勵，議員簡舒培批評內行騙外行，未來京華城仍可變更設計把20%容獎拿回來。副市長李四...

鼎越自砍京華城20％容獎？ 顏若芳：根本是「以拖待變」

鼎越今宣布暫緩京華廣場20％的容積，民進黨北市議員顏若芳指出，許多人都以為解了套，但最開心的依然是鼎越。事實上，鼎越自主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。