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京華城斷乾淨 游淑慧：盡快終止前朝協議書取消鼎越捐贈

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨議員游淑慧。本報資料照片
國民黨議員游淑慧。本報資料照片

民眾黨主席柯文哲京華城案，北市副市長李四川今表示鼎越願暫緩涉爭議20%容獎，主動申請建照變更。議員游淑慧今也立即要求北市府相關單位及都發局，盡快終止前市長柯文哲和鼎越協議書，取消接受鼎越捐贈「非法樓地板面積」。

游說，鼎越公司既然願意取消不合法的容積獎勵，市府也不要占人家的小便宜，大家的權利義務，還是乾乾淨淨的斷一斷比較好。尤其當年的產發局，當年他們也不想接受鼎越的相關捐贈，「怎麼能夠接受」。

游淑慧說，鼎越終於願意放棄京華城爭議的20％容獎，之前她就分析過，當北檢放大絕扣押京華城土地後，時間就掌握在北檢手上，鼎越主事者若理性思考，應該撐不了太久。之前也算給鼎越聽了，「早點聽副市長李四川的建議，放棄20%容獎才是對地方和公司最好的方式。

游說，京華城還有728%容積，已經也是超高容積率。何必苦苦堅持？她更舉台北101為例，台北101容積率也才752.62%。她說「貪心不足蛇吞象，可能就是京華城案的最佳寫照。」

游淑慧說，仔細算算，若一開始京華城就老老實實花錢買30%容積移入，其實整體開發容積就已高達728%，就台北商業區來說，已經夠高了，對一般人說1000億和1100億都是天文數字，沒有不同。不過可能對威京小沈、一個好賭的生意人來說，1000億和1100億，那可是多100億利益，「百億利益，可能就是殺頭冒險，也要做吧。」

議員游淑慧今也立即要求北市府相關單位及都發局，盡快終止前市長柯文哲和鼎越協議書，取消接受鼎越捐贈「非法樓地板面積」。議員游淑慧提供
議員游淑慧今也立即要求北市府相關單位及都發局，盡快終止前市長柯文哲和鼎越協議書，取消接受鼎越捐贈「非法樓地板面積」。議員游淑慧提供

京華城 柯文哲

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